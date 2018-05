Jörgensen gaat uit van zomers vertrek bij Feyenoord

"Ik wil graag verder kijken en denk dat ik vertrek, al weet je nooit wat er gebeurt", zegt Jörgensen donderdag tegen het Deense Bold.

"Het plan was dat ik twee jaar bij Feyenoord zou spelen en mezelf zou ontwikkelen. Ik denk dat ik dat heb gedaan. Ik heb veel meters gemaakt, dus nu zou een vertrek de volgende stap zijn."

Jörgensen, die nog een contract tot medio 2021 in De Kuip heeft, kwam in de zomer van 2016 over van FC Kopenhagen. In zijn eerste seizoen kroonde hij zich met 21 doelpunten tot topscorer van de Eredivisie. Afgelopen seizoen bleef de teller op tien treffers steken.

De 29-voudig international van Denemarken, die zich opmaakt voor het WK in Rusland, benadrukt overigens dat hij niet koste wat kost weg wil bij Feyenoord. "Het is geen straf om te blijven. Mijn vrouw en ik zijn heel gelukkig in Rotterdam."

Newcastle United

In de winterstop van afgelopen seizoen was Jörgensen dicht bij een transfer naar Newcastle United, maar die overgang ketste tot teleurstelling van de Deen op het laatste moment af.

"Het was een circus dat ik niet nog eens wil meemaken, maar dat gaat ook niet gebeuren. Als het deze zomer tot een transfer komt, wil ik daar niet meer te veel bij betrokken zijn. Dan meld ik me alleen bij de medische keuring en zet ik mijn handtekening onder een contract."

Jörgensen (27), die afgelopen seizoen privé ook tegenslag kende, had het er moeilijk mee dat de winterse transfer naar de Premier League-club niet doorging.

"Al had dat niets met Feyenoord te maken, want ik was en ben erg blij om hier te zijn. Maar ik heb ook mijn dromen en ben geen 22 meer. Ik had veel bereikt met Feyenoord en vond het een goed moment om te vertrekken. Feyenoord dacht er anders over en dat moest ik respecteren, maar ik vond het wel moeilijk."

Feyenoord eindigde dit jaar als vierde in de Eredivisie en won de beker. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst komt volgend seizoen uit in de derde voorronde van de Europa League.