Brands begint periode bij Everton met zoektocht naar 'moderne coach'

De 56-jarige Brabander, die PSV vorige week na acht jaar verruilde voor een contract in Liverpool, moet op zoek naar een opvolger van Sam Allardyce. Everton nam onlangs na nog geen half jaar afscheid van de Engelsman.

"De prioriteit in mijn eerste maand is om de ploeg in orde te hebben voor de start van het Premier League-seizoen. Mensen willen aankopen zien, maar er moet veel gebeuren. Te beginnen met een nieuwe trainer", zegt Brands in een interview op de website van Everton.

"Het is belangrijk dat we voor iemand kiezen die wil werken volgens de nieuwe filosofie en de strategie waarbij we met een director of football werken. Het is belangrijk dat hij een moderne coach is die aan de lange termijn denkt."

Bij het ontslag van Allardyce meldde vicevoorzitter Denise Barrett-Baxendale vorige week al dat Everton een nieuwe weg in slaat. "We hebben besloten dat we komende zomer als onderdeel van ons meerjarenplan een nieuwe manager zullen benoemen", zei ze.

Jonge spelers

Volgens Brands moet de nieuwe Everton-manager aan diverse criteria voldoen. "Zowel zijn filosofie als de manier waarop hij wil spelen is belangrijk. Daarnaast moet het iemand zijn die met jonge spelers wil werken", aldus de directeur.

"Ik heb verschillende wedstrijden van Everton gezien en weet dat een aantal spelers is verhuurd. Voordat we beslissingen nemen over die spelers is het belangrijk dat de nieuwe coach daarbij betrokken is, want hij moet met ze gaan werken."

Allardyce werd eind november op Goodison Park aangesteld als opvolger van de ontslagen Ronald Koeman. Everton, waar Nederlanders Maarten Stekelenburg en Davy Klaassen dit seizoen een bijrol speelden, stond op dat moment dertiende in Premier League. De club eindigde als achtste.

Brands kende een succesvolle periode als technisch manager bij PSV. De club veroverde drie landstitels (2015, 2016 en 2018), een KNVB-beker (2012) en er werd in het seizoen 2015/2016 overwinterd in de Champions League.