Iniesta op weg naar 'nieuw huis' in Japan met voorzitter Vissel Kobe

Iniesta maakt zijn aanstaande transfer woensdag via Twitter bekend met de woorden: "Op weg naar mijn nieuwe huis, met mijn vriend". Op de foto staat de legende van FC Barcelona in het vliegtuig met Hiroshi Mikitani, de voorzitter van Vissel Kobe.

Bij de club, die vorig seizoen negende werd op het hoogste niveau in Japan, wordt Iniesta ploeggenoot van onder anderen Lukas Podolski en Mike Havenaar, oud-speler van Vitesse en ADO Den Haag.

Ook Mikitani plaatste een foto van zijn vermoedelijk nieuwe aanwinst op Twitter. Duidelijk wordt dat de twee op weg zijn naar Tokyo. Mikitani is eigenaar van het Japanse internetbedrijf Rakuten, dat hoofdsponsor is van Barcelona en Vissel Kobe.

Spaanse media meldden woensdagochtend al dat Iniesta op het punt stond om een contract te tekenen bij Vissel Kobe. Naar verluidt wordt hij donderdag al gepresenteerd.

Afscheid

De Spaanse middenvelder maakte enkele weken geleden bekend bezig te zijn aan zijn laatste seizoen bij Barcelona. In zijn laatste jaar pakte 'El Blanquito' zijn negende landstitel in Catalaanse dienst en veroverde hij de Copa del Rey.

Zondag in de laatste competitiewedstrijd tegen Real Sociedad kreeg de maker van het winnende doelpunt in de WK-finale van 2010 tegen Oranje een groots afscheid. Zijn naam werd de hele wedstrijd gescandeerd in Camp Nou, ook na zijn publiekswissel tien minuten voor tijd.

Iniesta maakte in 2002 onder Louis van Gaal op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van Barcelona. Hij speelde in totaal 442 competitieduels voor Barça en kwam daarin 35 keer tot scoren. Naast negen landstitels won Iniesta in die periode zes keer de Spaanse beker, vier keer de Champions League en drie keer de wereldbeker voor clubs.