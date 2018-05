Dijks verlaat Ajax en tekent voor vijf jaar bij Bologna

Dat meldt de club die afgelopen seizoen als vijftiende eindigde in de Serie A woensdag op de website.

Half februari werd al duidelijk dat een transfer van Dijks naar Bologna op enkele details na rond was. Bij Ajax kwam de verdediger afgelopen seizoen weinig aan spelen toe. Voor de linksbackpositie stond hij in de hiërarchie onder Nicolas Tagliafico, Maximilian Wöber en Nick Viergever.

Dijks onderging eind januari al in het geheim in een plaatselijk ziekenhuis met succes de medische keuring bij Bologna en had in eerste instantie in de winterstop al moeten overkomen. De transfer liep echter wat vertraging op.

Debuut

Dijks maakte in het seizoen 2012/2013 zijn debuut als prof bij Ajax en werd een jaar later verhuurd aan sc Heerenveen. Vervolgens tekende de linksback bij Willem II, waarna Ajax hem in de zomer van 2015 weer terughaalde.

Het seizoen na zijn terugkeer kwam de verdedediger tot 29 wedstrijden, maar de jaren daarna was hij geen vaste waarde meer.

In het seizoen 2016/2017 werd Dijks de tweede seizoenshelft verhuurd aan het Engelse Norwich City, waarna hij toch weer terugkeerde in Amsterdam. Het afgelopen voetbaljaar kwam hij niet verder dan negen duels in de Eredivisie.