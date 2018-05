Rabiot weigert plek op reservelijst na mislopen Franse WK-selectie

De 23-jarige Rabiot is een van vele Franse topspelers voor wie geen plaats is in de WK-selectie. Ook Anthony Martial (Manchester United) en Kingsley Coman (Bayern München) gaan niet naar Rusland, maar zij staan nog wel op de reservelijst die nu nog uit zes spelers bestaat. Bij een blessure kunnen zij alsnog worden opgeroepen.

Van Rabiot ontving Deschamps maandag een e-mail waarin hij duidelijk maakte dat hij van de lijst wilde. "Toen ik die mail zag, heb ik Rabiot gebeld om te vragen of de mail echt van hem was, maar hij nam niet op", vertelde Deschamps woensdag op een persconferentie.

"Ik heb hem daarna ge-sms't, maar ook daar reageerde hij niet op. Uiteindelijk kreeg ik van een administratief medewerker de besvestiging dat de mail daadwerkelijk van Rabiot was."

Deschamps benadrukte dat Rabiot, die zes interlands achter zijn naam heeft staan, een fout maakt door te bedanken voor een plek op de reservelijst. "Natuurlijk ben ik hier niet blij mee. Rabiot sluit zichzelf uit. Ik snap dat hij teleurgesteld is, maar het is niet goed om deze houding aan te nemen."

Geen straf

Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse bond, reageerde ook al op de kwestie. "Het is zeer verrassend dat Rabiot zo reageert", zei Le Graët. "Hij heeft altijd goed gehandeld in de Franse selectie en de jeugdselecties, maar dat staat hem niet toe om nu zo te handelen."

Toch zal de bond hem niet straffen. "Rabiot heeft zichzelf namelijk al gestraft", aldus Le Graët. "Het is een voorrecht om bij de beste dertig spelers van ons land te horen, maar daar wil hij dus geen gebruik van maken."

Door het bedanken voor de reservelijst is zeker dat Rabiot langer zal moeten wachten op zijn eerste grote toernooi met de Franse ploeg. Hij debuteerde enkele maanden nadat Frankrijk de finale van het EK in eigen land verloor van Portugal.

Op het WK in Rusland is Frankrijk met Australië, Peru en Denemarken ingedeeld in groep C. 'Les Blues' neemt het op 16 juni eerst op tegen Australië en kruist daarna de degens met Peru (21 juni) en Denemarken (26 juni).

Het WK begint op 14 juni in Moskou met de wedstrijd tussen gastland Rusland en Saudi-Arabië. De finale is op 15 juli en wordt ook in Moskou afgewerkt.