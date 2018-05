Standard stelt clubicoon Preud'homme aan als trainer en vicevoorzitter

Het wordt al de vierde keer dat de 59-jarige Preud'homme aan de slag gaat bij Standard, nadat hij van 1977 tot 1986 240 duels voor de club keepte en deze eeuw verdeeld over twee periodes trainer was op Sclessin.

Preud'homme is de opvolger van de Portugese trainer Ricardo Sa Pinto, die eerder deze week vertrok nadat hij Standard in de play-offs naar de tweede plaats had geleid en de beker won.

Ondanks de successen wilde Standard niet verder met Sa Pinto, die meermaals in opspraak raakte vanwege zijn gedrag langs de lijn. In december werd de trainer voor drie duels geschorst omdat hij net deed alsof hij hard geraakt was door een plastic bekertje.

"Resultaten zijn belangrijk, maar het imago van Standard is dat ook. En als voorzitter moet ik aan lange termijn denken", legt Standard-voorzitter Bruno Venanzi uit aan Sporza. "In het begin van het seizoen kon zijn gedrag niet altijd door de beugel, zeker niet ten opzichte van de arbitrage."

Twee periodes

Onder clubicoon Preud'homme wil Standard ook volgend jaar meedoen om de titel. In 1982 en 1983 werd hij als speler kampioen met Luik en in 2008 leidde hij de club als trainer naar het kampioenschap. De 58-voudig international werkte in eigen land ook bij KAA Gent en Club Brugge en was in het seizoen 1999/2000 technisch directeur van Benfica.

Met FC Twente greep de oud-doelman in 2011 net naast het kampioenschap, door een nederlaag in de laatste competitiewedstrijd tegen concurrent Ajax. Wel pakte hij de Johan Cruijff Schaal en de KNVB-beker met de Tukkers.

