Preud'homme trainer en op termijn vice-voorzitter Standard Luik

Preud'homme zal in de eerste drie jaar van zijn contract trainer zijn van Standard. Daarna gaat hij als technisch directeur én vice-voorzitter aan de slag, bevestigt voorzitter Bruno Venanzi.

"Michel is de beste coach van het land", zegt Venanzi tegen Sporza. De Portugese trainer Ricardo Sa Pinto moet plaatsmaken op Sclessin voor de oud-doelman van de Belgische nationale ploeg.

"Sa Pinto is vertrokken. Die beslissing hadden we al een tijd geleden genomen", verklaart Venanzi. "Resultaten zijn belangrijk, maar het imago van Standard is dat ook. En als voorzitter moet ik aan lange termijn denken."

Gedrag

Onder Sa Pinto won Standard dit seizoen de beker en eindigde het als tweede in de competitie. In december werd de trainer voor drie duels geschorst nadat hij in een bekerduel met Anderlecht naar de tribune was gestuurd.

"Ricardo heeft prachtig werk geleverd, vooral op het einde van het seizoen", zegt Venanzi. "Het begin was veel moeilijker. Toen kon zijn gedrag niet altijd door de beugel, zeker niet ten opzichte van de arbitrage."

Preud'homme keepte tussen 1977 en 1986 240 duels voor Standard Luik. De 58-voudig international kwam daarna uit voor KV Mechelen en Benfica.

Als trainer had hij Standard begin deze eeuw in twee periodes onder zijn hoede. Vervolgens coachte hij AA Gent, FC Twente, Al-Shabab in Saudi-Arabië en Club Brugge.

Met FC Twente won hij de Johan Cruijff Schaal en de KNVB-beker. Op de laatste speeldag van het seizoen 2010/2011 liepen de Tukkers de landstitel mis in een rechtstreeks duel met concurrent Ajax.