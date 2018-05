Arsenal bevestigt aanstelling Emery als opvolger Wenger

Emery komt over van Paris Saint-Germain. Bij de Franse topclub moest hij vertrekken, ondanks de landstitel en winst van de Coupe de France en de Coupe de la Ligue. Arsenal meldt niet voor hoeveel jaar hij getekend heeft.

De aanstelling van de 46-jarige Emery naar Arsenal komt niet als een verrassing. Britse media maakten de afgelopen dagen al veelvuldig melding van de komst van de Spanjaard.

Bovendien was woensdagochtend op de persoonlijke website van de trainer, voordat de club het nieuws naar buiten bracht, al een foto met de tekst 'trots dat ik bij de Arsenal-familie hoor' te zien. De website was daarna onbereikbaar.

Sevilla

Arsenal wordt de eerste Premier League-club van Emery, die voor zijn tijd bij PSG trainer was van Sevilla en Valencia. Tussen die twee Spaanse clubs door was hij in 2012 korte tijd werkzaam bij Spartak Moskou. Met Valencia en Spartak pakte hij geen prijs, waarna hij in 2014, 2015 en 2016 de Europa League won met Sevilla.

De titel van vorige maand met PSG, waar hij twee jaar werkte, was het eerste kampioenschap uit zijn carrière. Volgens Emery bleek uit zijn gesprekken met Stan en Josh Kroenke, de Amerikaanse eigenaren van Arsenal, dat de ambities bij de Londense club ook groot zijn en dat hij opnieuw prijzen kan winnen.

"Ik ben enthousiast over over wat we samen kunnen bereiken", aldus Emery op de website van Arsenal. "Ik kijk ernaar uit iedereen die van Arsenal houdt bijzondere momenten te kunnen schenken."

Trainersloopbaan Emery 2004-2006: Lorca Deportiva (Segunda Division)

2006-2008: Almeria Segunda/Primera Division)

2008-2012: Valencia (Primera Division)

2012: Spartak Moskou (Premjer Liga)

2013-2016: Sevilla (Primera Division)

2016-2018: Paris Saint-Germain (Ligue 1)

2018-heden: Arsenal (Premier League)

Landstitel

Ondanks de grote ambities wordt het voor Emery lastig om Arsenal eindelijk weer kampioen te maken. Wenger lukte het drie keer in 22 jaar, maar de laatste keer is al veertien jaar geleden.

In het laatste jaar van Wenger in het Emirates Stadium kwam Arsenal niet verder dan de zesde plaats, waardoor de Londenaren volgend seizoen opnieuw ontbreken in de Champions League.

Overigens is de hoop op prijzen niet de enige reden waarom Arsenal voor Emery kiest. "Unai wil aantrekkelijk voetbal, een aanvallende stijl die perfect bij Arsenal past", zegt algemeen directeur Ivan Gazidis. "Talent kan zich onder Unai verder ontwikkelen en zijn arbeidsethos, passionele benadering en waardigheid in en buiten het stadion maken hem de ideale man om Arsenal verder te helpen."