FC Twente haalt beloftenploeg uit voetbalpiramide

Evert Bleuming, hoofd scouting van FC Twente, zegt dat de club met de maatregel kosten wil besparen en tegelijkertijd de kwaliteit wil verhogen. Het eerste elftal van de club uit Enschede degradeerde dit seizoen uit de Eredivisie.

"We slaan met Jong FC Twente een andere weg in", aldus Bleuming woensdag op de website van FC Twente. "De selectie van onze beloften gaat komend seizoen uit een kleinere groep talenten bestaan en daarbij past de belofencompetitie het best."

"We willen een kwaliteitsslag maken. Een kleinere selectie van spelers met de potentie die dicht op ons eerste elftal zit, jongens waarmee we meer specifiek en individueel gaan trainen."

Jupiler League

Vijf jaar geleden trad Jong FC Twente samen met enkele andere beloftenploegen nog toe tot de Jupiler League. In 2015 keerde de ploeg terug naar de beloftencompetitie om een jaar later weer in te stromen in de voetbalpiramide, in de toen nieuwe Tweede Divisie. Uit die competitie degradeerden de Twentse talenten vorig jaar.

Momenteel bezet Jong FC Twente met nog één duel te spelen de elfde plaats in de Derde Divisie. Zaterdag speelt de ploeg van trainer Dennis Demmers in Heemskerk zijn laatste competitiewedstrijd tegen ODIN'59.