Argentijnse doelman Romero mist WK door knieblessure

Bondscoach Jorge Sampaoli heeft Nahuel Guzman als vervanger voor Romero opgeroepen. De keeper van het Mexicaanse Tigres heeft zes interlands op zijn cv. Willy Caballero van Chelsea en Franco Armani van River Plate zijn de andere keepers in de selectie.

Romero heeft als tweede doelman van Manchester United dit seizoen weinig gespeeld, maar is wel al jaren de eerste doelman van de Argentijnen. Op het WK 2010 (toen nog in dienst van AZ) en het WK 2014 was hij basisspeler.

Vier jaar geleden stopte hij in de strafschoppenserie van de halve finale van het WK inzetten van Ron Vlaar en Wesley Sneijder, waardoor Argentinië de finale haalde ten koste van het Nederlands elftal.

FA Cup-finale

Romero, die 94 interlands achter zijn naam heeft staan, raakte in maart al geblesseerd aan zijn knie in de vriendschappelijke interland tegen Spanje (6-1-nederlaag).

Nadat hij daarvan hersteld was, zat Romero in mei weer op de bank bij enkele duels van Manchester United, maar hij kreeg geen speelminuten. Ook tijdens de met 1-0 verloren FA Cup-finale tegen Chelsea kwam Romero niet in actie, terwijl hij normaal gesproken in de bekertoernooien de voorkeur krijgt boven eerste keeper David De Gea.

Na de finale reisde Romero naar het trainingskamp van de Argentijnen nabij Buenos Aires, waar hij dus opnieuw geblesseerd raakte aan zijn knie.

Groep D

Met het toevoegen van de 32-jarige Guzman als vervanger van Romero bestaat de selectie van Argentinië weer uit 23 spelers, onder wie Ajax-verdediger Nicolas Tagliafico.

Het WK begint voor de tweevoudig wereldkampioen op 16 juni met de wedstrijd in de Otkritie Arena in Moskou tegen IJsland. Kroatië (21 juni) en Nigeria (26 juni) zijn de andere tegenstanders van Argentinië in groep D.