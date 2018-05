KBVB roept op tot eenheid na onbegrip fans over ontbreken Nainggolan

Nainggolan (30) is dit seizoen een van de uitblinkers bij AS Roma, dat zich verrassend wist te plaatsen voor de halve finale van de Champions League. Daarin bleek Liverpool een maatje te groot voor de Romeinen.

Desondanks zit bondscoach Roberto Martinez niet te wachten op de inbreng van de flamboyante middenvelder, die direct besloot zijn interlandloopbaan te beëindigen. In België is veel onbegrip over het ontbreken van Nainggolan, waardoor de bond zich gedwongen voelt om te reageren.

"De preselectie van bondscoach Roberto Martinez werd niet door iedereen op applaus onthaald", meldt de bond via Twitter. "Als KBVB hebben we hier begrip voor. Het is het beste bewijs dat de fans van de Rode Duivels gepassioneerd zijn en zich betrokken voelen bij hun team."

Contract

De bond stelt echter het volste vertrouwen in de zienswijze van Martinez te hebben. Het contract met de Spanjaard werd zelfs verlengd tot medio 2020.

"Meer dan ooit roepen we onze twaalfde man op om zich als één blok achter de Rode Duivels te scharen. Zowel spelers als technische staf zijn bijzonder gemotiveerd om van dit WK een groot succes te maken."

"Toch kunnen zij dit alleen maar realiseren met de steun van alle fans. Alleen op die manier kunnen we onze gemeenschappelijke ambitie waarmaken: een uitstekend WK spelen in Rusland."

België, dat op het WK in de groep zit bij Panama, Tunesië en Engeland, oefent in aanloop naar het toernooi nog tegen Portugal, Egypte en Costa Rica. De bond hoopt dat die duels rustig verlopen.