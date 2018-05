Trainer Seedorf vertrekt bij gedegradeerd Deportivo La Coruña

De 42-jarige Seedorf stond pas sinds februari aan het roer bij de Spaanse formatie. Hij kreeg de zware opdracht mee om de ploeg in de Primera Division te houden, maar dat lukte niet.

Deportivo streed lang met Levante om de 'veilige' zeventiende plek in de competitie. Laatstgenoemde ploeg bleek in de slotfase het best in vorm en wist zelfs onder meer van FC Barcelona te winnen. Deportivo eindigde zodoende als achttiende en speelt net als Las Palmas en Malaga komend seizoen een niveau lager.

De clubleiding bedankt in een persbericht de voormalig speler van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan voor zijn inzet, maar stelt op zoek te gaan naar een trainer die bekend is met de Segunda Division.

Seedorf zegt dankbaar te zijn voor de kans die 'Depor' hem heeft geboden. "Ook wil ik de fans bedanken voor al hun steun. Zij verdienen het om Deportivo zo snel mogeijk weer in de Primera Division te zien."

Voor Seedorf was het zijn derde klus als trainer. Eerder had hij de leiding over AC Milan en het Chinese Shenzhen. Ook die klussen bleken kortstondig te zijn.