FIFA en WADA staken dopingzaak tegen spelers Russische WK-selectie

Het mondiale antidopingbureau WADA is akkoord gegaan met de beslissing van de FIFA om deze zaak te laten rusten. Het onderzoek naar enkele andere Russische spelers die niet tot de voorlopige WK-selectie van bondscoach Stanislav Cherchesov behoren, loopt nog wel.

"De FIFA en WADA blijven samenwerken in deze zaak. Als we hierover nieuws te melden hebben, zullen we dat doen", meldt de FIFA in een verklaring.

Vorig jaar juni meldden Britse media dat de volledige Russische WK-selectie van 2014 werd verdacht van dopinggebruik. Bij tenminste 34 Russische voetballers zouden onregelmatigheden zijn aangetroffen bij urinetesten.

Onder hen alle spelers die in actie kwamen op het WK 2014 in Brazilië. Op dat toernooi werd Rusland in de groepsfase uitgeschakeld.

McLaren

Volgens het rapport van de Canadese onderzoeker Richard McLaren hebben meer dan duizend Russische sporters zich in de periode 2011 tot en met 2015 schuldig gemaakt aan dopinggebruik. Zij komen uit in meer dan dertig verschillende sporten, waaronder voetbal.

Naar aanleiding van het veelbesproken rapport werden veel Russen geweerd van de Olympische Zomerspelen van 2014 in Rio de Janeiro en mocht slechts een klein aantal Russen onder neutrale vlag deelnemen aan de Winterspelen in 2016.

Rusland erkende enkele bevindingen uit het McLaren-rapport, maar ontkent nog altijd dat er een staatsgestuurd dopingnetwerk heeft bestaan.