Spaanse bondscoach Lopetegui verlengt contract tot en met EK 2020

"Er is zo veel wederzijds vertrouwen dat we blij zijn dat deze stap nu al is gezet", laat de Spaanse voetbalbond via de officiële kanalen weten.

Lopetegui volgde na het EK van 2016 Vicente del Bosque op. Onder zijn leiding plaatste Spanje zich overtuigend voor het WK, door in de kwalificatie onder meer Italië achter zich te houden.

Lopetegui maakte maandag zijn WK-selectie bekend. Hij laat onder anderen Cesc Fàbregas, Álvaro Morata, Marcos Alonso (allen Chelsea) en Héctor Bellerín (Arsenal) thuis.

Groep B

Spanje is op het WK ingedeeld in groep B, samen met Portugal, Iran en Marokko. De Spanjaarden nemen het op 15 juni eerst tegen buurland Portugal op en ontmoeten vervolgens Iran (20 juni) en Marokko (25 juni).

Spanje pakte in 2010 de wereldtitel door in de finale Nederland met 1-0 te verslaan. Vier jaar geleden was de groepsfase al het eindstation.

Het WK begint op 14 juni in Moskou met de wedstrijd tussen gastland Rusland en Saudi-Arabië. De finale is op 15 juli en wordt ook in Moskou afgewerkt.

