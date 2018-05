Southgate wijst Kane aan als aanvoerder Engeland voor WK

De 24-jarige Kane is de opvolger van Wayne Rooney, die in november 2016 zijn laatste interland speelde. Sindsdien droegen meerdere spelers de band. Kane was al vijf keer aanvoerder en Liverpool-middenvelder Jordan Henderson zes keer. Ook Eric Dier, ploeggenoot van Kane bij de 'Spurs', was een van de kandidaten van Southgate.

"Er is veel gespeculeerd. Gisteren hebben we de selectie laten weten dat Kane de aanvoerder is in Rusland", zei Southgate over zijn besluit. "Hij heeft leiderschapskwaliteiten en geeft altijd het goede voorbeeld op trainingen en in de voorbereiding op een wedstrijd. Kane is een rolmodel."

Met de keuze voor Kane wordt opnieuw een spits captain van de Engeland. Rooney speelde ook geregeld op die positie, evenals Alan Shearer, die van 1996 tot 2000 aanvoerder was, en Gary Lineker (1990 tot 1992).

De aanvaller, die bij Tottenham reserve-aanvoerder is, is trots dat hij bij zijn land de band mag dragen. "Spelen voor Engeland was al een droom en het aanvoerderschap maakt het nog iets mooier", aldus Kane. "Maar ik blijf dezelfde persoon en speler. Het draait om het team."

Groep G

Overigens wordt het pas het eerste WK voor Kane, die twee jaar geleden met het EK in Frankrijk zijn eerste grote toernooi speelde voor Engeland. De 'Three Lions' kwamen toen niet verder dan de achtste finales, na een pijnlijke nederlaag tegen IJsland.

In Rusland wordt meer verwacht van Engeland, dat de definitieve selectie van 23 spelers al bekend heeft gemaakt. Kane is een van de vijf spelers van hofleverancier Tottenham in het keurkorps van Southgate.

De eerste wedstrijd van de Engelsen in Rusland is op 18 juni in Volgograd tegen Tunesië. België en Panama zijn de andere tegenstanders in groep G. Het WK begint op 14 juni met de openingswedstrijd in Moskou tussen Rusland en Saudi-Arabië.