Pirlo neemt afscheid in San Siro en ziet Seedorf scoren

De 39-jarige Pirlo had twee teams (White Stars en Blue Stars) samengesteld, met vooral oud-ploeggenoten uit zijn tijd bij AC Milan, Juventus en het nationale team.

De Italiaan, die in november zijn laatste competitiewedstrijd voor New York City FC speelde, deed aan beide kanten mee. Het duel eindigde in 7-7.

Seedorf kopte namens Blue Stars de 5-3 binnen uit een voorzet van Andriy Shevchenko. De Oekraïense oud-spits van AC Milan was zelf ook trefzeker voor Blue Stars, net als Fabio Quagliarella, Antonio Cassano, Cafú, Cristian Brocchi en Luca Toni.

Namens White Stars maakte Filippo Inzaghi een hattrick, Alexandre Pato was twee keer trefzeker en ook Christian Vieri en Alessandro Matri scoorden.

Zoon Niccolo

Kort voor tijd ging Pirlo onder luid applaus naar de kant. Hij werd vervangen door zijn vijftienjarige zoon Niccolo. Er kwam daarmee een einde aan de lange carrière van Pirlo, die in 1995 als zestienjarige zijn Serie A-debuut maakte voor Brescia.

In het vervolg van zijn loopbaan speelde Pirlo voor Reggina en Internazionale, waarna hij bij AC Milan en Juventus uitgroeide tot een van de beste Italiaanse middenvelders aller tijden. In 116 interlands scoorde hij dertien keer.

Hoogtepunt in de loopbaan van Pirlo was de wereldtitel met de Italianen in 2006. Met Juventus en AC Milan werd hij in totaal zes keer kampioen van Italië en met de club uit Milaan won hij in 2003 en 2007 de Champions League.