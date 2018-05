Wolfsburg handhaaft zich in Bundesliga, Huesca debuteert in Primera Division

Afgelopen donderdag zette Wolfsburg in de heenwedstrijd al een grote stap richting handhaving. Toen wonnen de 'Wölfe' voor eigen publiek met 3-1 van Kiel, dat uitkomt uit de Tweede Bundesliga.

Robin Knoche maakte een kwartier voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. De verdediger kopte raak uit een hoekschop van Maximilian Arnold.

In de slotfase leek Kiel op gelijke hoogte te komen, maar de treffer werd na het raadplegen van de videoarbitrage afgekeurd wegens hands van Rafael Czichos.

Jeffrey Bruma zat de hele wedstrijd op de bank bij Wolfsburg, waarbij Riechedly Bazoer en Paul Verhaegh ontbraken door blessures.

Wolfsburg eindigde dit seizoen op de zestiende plaats in de Bundesliga. Daardoor moest de ploeg een play-off om handhaving op het hoogste niveau spelen tegen Holstein Kiel, de nummer drie van de Tweede Bundesliga.

Eerder degradeerden Hamburger SV en 1. FC Köln wel uit de Bundesliga. HSV was tot dat moment de enige club die onafgebroken in de hoogste divisie in Duitsland uitkwam.

Huesca

In Spanje stelde Huesca promotie naar de Primera Division veilig door een 0-2-uitzege op CD Lugo. De club uit Noord-Spanje werkte dit seizoen met de laagste begroting in de Segunda Division.

Door de overwinning is koploper Huesca met nog twee duels voor de boeg zeker van een plek bij de eerste twee in de Segunda Division, die recht geeft op rechtstreekse promotie. Alleen nummer twee Rayo Vallecano kan de koploper nog inhalen.

Alejandro Gallar opende al na vijf minuten de score voor Huesca tegen Lugo. Kort voor rust verdubbelde Jorge Pulido de marge.

Huesca werd in 1960 opgericht door supporters van FC Barcelona en bungelde decennialang tussen het derde en vierde niveau in Spanje. In 2008 promoveerde de club voor het eerst naar de Segunda Division.

Na vijf jaar degradeerde Huesca weer en in 2015 keerde het terug in de tweede divisie. Vorig seizoen haalde de ploeg uit Aragón al de play-offs om promotie, waarin het verloor van Getafe.