'Arsenal stelt Emery aan als opvolger Wenger'

Emery wordt in dat geval de opvolger van Arsène Wenger, die onlangs na 22 seizoenen afscheid nam als manager van Arsenal. Het is nog onbekend voor hoeveel seizoenen tekent in Londen.

Mikel Arteta, oud-speler van de 'Gunners' en tegenwoordig werkzaam als assistent van Josep Guardiola bij Manchester City, werd volgens de Engelse media gezien als favoriet om Wenger op te volgen.

De gesprekken met Arteta zouden op het laatste moment zijn stukgelopen. Na een grondige wervingsprocedure onder alle kandidaten werd Emery door de Arsenal-leiding unaniem gekozen.

De 46-jarige coach vertrok eind vorige maand bij Paris Saint-Germain, waar hij twee seizoenen werkzaam was.

PSG

Emery kwam in 2016 over van Sevilla, waarmee hij drie keer op rij de Europa League won. Bij PSG was hij een stuk minder succesvol, met vooral een teleurstellend eerste seizoen.

PSG moest in 2017 de landstitel aan AS Monaco laten en in de Champions League werden de Parijzenaars al in de achtste finales uitgeschakeld na een spectaculaire comeback van FC Barcelona in de return.

Afgelopen seizoen leidde Emery PSG weliswaar naar het kampioenschap, maar in de Champions League werd de Franse club wederom in de achtste finales uitgeschakeld. Ditmaal was Real Madrid te sterk.

Naast de landstitel won Emery met PSG ook twee keer de Coupe de la Ligue en twee keer de Coupe de France.

Wenger

Medio vorige maand werd bekend dat Wenger vertrekt bij Arsenal. Onder de Fransman werd de Londense club drie keer landskampioen, veroverde het zeven keer de FA Cup en verloor het in 2006 de finale van de Champions League van FC Barcelona (2-1).

In zijn laatste seizoen loodste Wenger Arsenal naar de zesde plaats in de Premier League en de halve finales van de Europa League, waarin Atlético Madrid te sterk was.