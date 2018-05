Van der Vaart verlaat FC Midtjylland met Deense landstitel

Midtjylland versloeg AC Horsens op eigen veld met 1-0, waardoor de ploeg in de kampioensgroep op 85 punten eindigde. De voorsprong op nummer twee Bröndby IF bedraagt vier punten.

Van der Vaart zag zijn club vanaf de tribune kampioen worden. Na een uur spelen maakte Marc Dal Hende het enige doelpunt van de wedstrijd. Midtjylland had bij een nederlaag ook de landstitel veroverd, want Bröndby kwam maandag niet verder dan 1-1 tegen Aalborg BK.

Het is de tweede keer in de clubgeschiedenis dat Midtjylland kampioen van Denemarken wordt. In 2015 veroverde de club uit Herning voor het eerst de landstitel.

Door het kampioenschap mag Midtjylland komend seizoen meedoen aan de tweede voorronde van de Champions League.

Zes minuten

Het aandeel van Van der Vaart in het kampioenschap is bijzonder klein. Hij kwam dit seizoen verdeeld over twee invalbeurten niet verder dan zes minuten in de competitie.

Vanaf begin maart behoorde de 35-jarige middenvelder al niet meer tot de wedstrijdselectie van Midtjylland, waarvoor hij sinds de zomer van 2016 uitkwam. In zijn eerste seizoen kwam hij nog tot vijftien competitieduels, waarin hij tweemaal scoorde.

Het contract van Van der Vaart bij Midtjylland loopt na dit seizoen af. Telstar zou de 109-voudig Oranje-international graag willen inlijven, maar hij liet onlangs zelf weten in Denemarken te willen blijven.

De routinier zou ook in beeld zijn bij Esbjerg fB. Bij die Deense club is Ted van Leeuwen technisch directeur.