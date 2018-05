Argentinië met Tagliafico naar WK, Icardi ontbreekt in selectie

Tagliafico (25) debuteerde vorig jaar in het Argentijnse elftal. De verdediger verhuisde in de winter van Independiente naar Ajax, waar hij direct een basisplaats veroverde. Tagliafico speelde vijftien wedstrijden in de Eredivisie.

De afwezigheid van Icardi is niet geheel onverwacht, maar wel opvallend. De spits van Internazionale werd dit seizoen met 29 doelpunten gedeeld topscorer in de Serie A.

Sampaoli verkiest in de aanval Lionel Messi, Sergio Agüero, Paulo Dybala en Gonzalo Higuaín boven Icardi.

Voor Javier Mascherano wordt het zijn vierde WK. De 33-jarige middenvelder, die FC Barcelona begin dit jaar verruilde voor de Chinese club Hebei China Fortune, speelde tot nu toe 142 interlands.

Finale

Argentinië bereikte vier jaar geleden in Brazilië de finale van het WK door het Nederlands elftal in de halve finales via strafschoppen te verslaan. In de eindstrijd moesten de 'Albicelestes' in de verlenging buigen voor Duitsland (0-1).

Bij het komende WK neemt Argentinië het in groep D op tegen Kroatië, IJsland en Nigeria. De ploeg van bondscoach Sampaoli begint het toernooi op 16 juni tegen IJsland.

De 23-koppige WK-selectie van Argentinië:

Keepers: Sergio Romero (Manchester United), Willy Caballero (Chelsea), Franco Armani (River Plate)

Verdedigers: Gabriel Mercado (Sevilla), Cristian Ansaldi (Torino), Nicolás Otamendi (Manchester City), Federico Fazio (AS Roma), Marcos Rojo (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sporting Lissabon)

Middenvelders: Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Eduardo Salvio (Benfica), Lucas Biglia (AC Milan), Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain), Ever Banega (Sevilla), Manuel Lanzini (West Ham United), Maximiliano Meza (Independiente), Ángel Di María (Paris Saint-Germain), Cristian Pavón (Boca Juniors)

Aanvallers: Lionel Messi (FC Barcelona), Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín (beiden Juventus), Sergio Agüero (Manchester City).