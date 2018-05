Vrouwen Ajax prolongeren landstitel na winst in topper tegen FC Twente

Door de overwinning kan Ajax niet meer achterhaald worden. De Amsterdammers komen in de kampioensgroep op 37 punten, terwijl FC Twente op 32 punten staat.

Het is de tweede keer dat de vrouwen van Ajax landskampioen worden. Ze veroverden vorig jaar voor het eerst in de historie de landstitel. Daarvoor was Twente liefst vier keer op rij de beste van Nederland.

Ellen Jansen bracht Twente in de achttiende minuut nog wel op voorsprong in Hengelo. Vier minuten voor rust kwam Ajax op gelijke hoogte via een van Marjolijn van den Bighelaar, die de bal laag langs keeper Nicky Evrard schoof.

Vroeg in de tweede helft zorgde Desiree van Lunteren voor de winnende treffer. Na een pass door het midden wipte de middenvelder de bal over Evrard heen.

KNVB-beker

Ajax kan later dit seizoen ook de KNVB-beker nog winnen. Op zaterdag 2 juni spelen de Amsterdammers de finale tegen PSV.

De Eindhovenaren verloren maandag op De Herdgang met 1-2 van PEC Zwolle. Lucie Akkerman opende voor rust de score voor PSV, waarna Esmee de Graaf en Babiche Roof PEC in de tweede helft de drie punten bezorgden.

PSV bezet met vijftien punten de vijfde en laatste plek in de kampioensgroep. PEC staat met twintig punten vierde.

