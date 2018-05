De Ligt kan weinig met geruchten over toekomst bij Ajax

"Het is soms leuk dat je genoemd wordt. Maar ik vind het vooral grappig. Zo heb ik ook weleens gelezen dat Mario Balotelli naar Ajax komt", zei De Ligt maandag lachend tegenover de aanwezige pers bij de training van het Nederlands elftal in de Zeister bossen.

De vijfvoudig international werd afgelopen weekend nog met een transfer naar Manchester City in verband gebracht. De Engelse topclub heeft naar verluidt liefst 60 miljoen euro voor hem over. Het zijn bedragen die al normaal lijken bij zijn huidige status als groot talent.

"Natuurlijk krijg ik soms wel mee wat er geschreven wordt, en als ik hoor dat er interesse is van een grote club, dan streelt me dat wel. Maar vaak kun je er als speler weinig mee. Mensen hebben geen idee hoe het echt zit."

De Ligt zou volgens De Telegraaf enkele weken geleden al intern hebben aangegeven te willen vertrekken bij Ajax. Hij wilde daar op de KNVB Campus niet al te veel woorden aan vuilmaken, maar ontkende het allesbehalve.

"Ik weet echt niet of ik volgend seizoen nog bij Ajax speel. En als ik jou was, dan zou ik dat geloven. Want dat is de waarheid. Ik ga na deze twee wedstrijden met Oranje op vakantie naar Griekenland en daar ga ik eens rustig alles op een rijtje zetten."

Overmars

Mocht De Ligt na deze zomer zijn geluk daadwerkelijk elders willen beproeven, dan laat Ajax hem niet zonder slag of stoot gaan. Directeur spelersbeleid Marc Overmars gaf vorige week te kennen dat hij niet van plan is om spelers van achttien en negentien jaar te verkopen, omdat dan "net zo goed de jeugdopleiding op slot gedaan kan worden''.

''Marc mag dat gewoon zeggen, dat is helemaal geen probleem. Ik denk dat je niet te veel achter zijn opmerking moet zoeken. Er zijn genoeg spelers van achttien jaar die niet eens in het eerste spelen dus dan snap ik dat je wil dat ze dat eerst moeten doen. Je hebt ook spelers die al wat verder zijn'', aldus De Ligt.

De Ligt wilde evenmin al te veel kwijt over de uitspraken van Justin Kluivert. De aanvaller voelt zich onder druk gezet door de clubleiding en weigert zijn volgend jaar zomer aflopende contract te verlengen.

"Wat moet ik daarover zeggen? Ik kan niet anders dan zijn mening respecteren. Natuurlijk is het voor mij relevant welke spelers bij Ajax blijven en hoe sterk het team volgend seizoen is. Maar uiteindelijk kunnen die jongens heel goed zelf beslissen. Het is hun vrije keuze."

Oranje neemt het op 31 mei in Trnava in een oefenwedstrijd op tegen Slowakije en treft Italië vier dagen later in Turijn, eveneens in vriendschappelijk verband. De manschappen van bondscoach Ronald Koeman ontbreken volgende maand op het WK in Rusland.