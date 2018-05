Borst: 'Degradatie van Sparta Rotterdam uit Eredivisie is geen ramp'

"Sparta is financieel gezien een gezonde club. Ze hebben tevens een goede jeugdopleiding. Ik ben ervan overtuigd dat ze met die talenten een rol van betekenis gaan spelen in de Eerste Divisie", aldus Borst na de 1-3 nederlaag van zondag in de return in eigen huis tegen FC Emmen in de finale van de play-offs.

"Natuurlijk had ik Sparta liever na de zomer in de Eredivisie zien spelen, dat moge duidelijk zijn. Maar laten we wel zijn, ze zijn volkomen terecht uitgeschakeld door FC Emmen. Ik kan het niet anders zeggen."

Waar het mislopen van het Eredivisie-ticket voor menigeen als een verrassing kwam, was het dat voor Borst zeker niet. Hij zag het debacle tegen FC Emmen de afgelopen week al een beetje aankomen.

"Ik had echt verwacht dat Sparta het niet zou redden tegen deze Jupiler League-club. De druk was te groot en daarnaast is de kwaliteit te gering. Neem Fred Friday. Het is een schande dat je zoiets moet huren. Wat die heeft laten zien... Echt waar, ik kan er niet over uit. Dat een speler zo nonchalant en slap wedstrijden in kan gaan, terwijl je ervoor betaald wordt."

Pastoor

Terugkijkend heeft Borst wel een idee waar het fout is gegaan voor Sparta. Het bestuur had in zijn ogen nooit de vlak voor de winterstop ontslagen Alex Pastoor naast trainer ook nog eens tot technisch directeur moeten benoemen.

"Dat vak beheerste hij niet. Er zijn niet de goede spelers gehaald. Vorig seizoen is het ook maar net goed afgelopen. Dit seizoen was het nog minder. Dan is dit de rekening die ze moeten betalen."

"Maar Sparta moet nu niet in paniek raken. Het is juist zaak om rustig te blijven. Ze hebben nu een uitstekende technisch directeur, Henk van Stee, en krijgen een uitstekende trainer, Henk Fraser. Ze moeten ervoor zorgen dat ze volgend seizoen in elk geval de play-offs halen en proberen voor de titel te gaan. Al denk ik dat FC Twente de gedoodverfde favoriet is."

Het is voor Sparta de derde degradatie uit de Eredivisie, nadat dat eerder gebeurde in 2002 en 2010. FC Emmen daarentegen promoveerde voor het eerst in de clubgeschiedenis naar het hoogste niveau in Nederland.