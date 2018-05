Geen plaats voor Nainggolan in sterke voorlopige WK-selectie België

Van de voorselectie moeten nog vijf spelers afvallen. Op 4 juni maakt Martinez zijn definitieve groep bekend.

Middenvelder Nainggolan is een belangrijke speler bij AS Roma, maar viel bij de nationale ploeg al regelmatig buiten de boot. Ook vier jaar geleden onder Marc Wilmots werd hij niet geselecteerd. Direct na de beslissing van Martinez kondigde hij aan te stoppen als international.

De flamboyante speler blijft thuis om tactische redenen, zegt Martinez. "Het was een lastige beslissing, maar dat is mijn taak", zei de Spanjaard maandag op een persconferentie. "Ik probeer een winnend team te maken."

"Hij is een topspeler, die bij zijn club een belangrijke rol vervult. Helaas kunnen we hem die in de nationale ploeg niet geven."

Voor Nainggolan is het gepasseerd worden voor het WK reden genoeg om zijn interlandloopbaan per direct te beëindigen. "Spijtig genoeg is ECHT zijn niet goed voor SOMMIGEN'', meldt hij op Instagram. Hij kondigde verder aan vanaf nu supporter van de nationale ploeg te zijn.

Eredivisie

In de voorlopige formatie zit geen Eredivisiespeler, maar wel spelers met een Eredivisieverleden. Dat geldt voor Toby Alderweireld, Nacer Chadli, Dries Mertens, Mousa Dembélé, Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen.

Chadli was dit seizoen lang geblesseerd. Hij maakte inmiddels wel zijn rentree bij het inmiddels gedegradeerde West Bromwich Albion en dat was voor Martinez voldoende de oud-speler van FC Twente en Tottenham Hotspur op te roepen. "Nacer is fit. Er is geen beletsel hem niet te selecteren'", zei de trainer.

De verwachting was dat Martinez maandag al zijn definitieve groep zou presenteren, maar die is nog niet helemaal rond. "Er zijn nog te veel spelers niet helemaal fit. Daarom kies ik er voor wat meer tijd te nemen."

Outsider

België geldt als een van de outsiders op de wereldtitel. Vier jaar geleden op het WK in Brazilië strandde de ploeg in de kwartfinales. De vierde plaats op de eindronde van 1986 in Mexico staat nog altijd in de boeken als beste resultaat.

Twee jaar geleden op het EK in Frankrijk konden de Belgen de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. In de kwartfinale was Wales verrassend te sterk.

De 28-koppige voorselectie van België

Keepers: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Matz Sels (Anderlecht).

Verdedigers: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Dedryck Boyata (Celtic), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), Thomas Vermaelen (FC Barcelona), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Christian Kabasele (Watford), Vincent Kompany (Manchester City), Laurent Ciman (Los Angeles FC), Jordan Lukaku (Lazio).

Middenvelders: Leander Dendoncker (Anderlecht), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Kevin De Bruyne (Manchester City), Marouane Fellaini (Manchester United), Mousa Dembélé (Tottenham Hotspur), Youri Tielemans (AS Monaco), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Adnan Januzaj (Real Sociedad).

Aanvallers: Romelu Lukaku (Manchester United), Eden Hazard (Chelsea), Dries Mertens (Napoli), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Michy Batshuayi (Borussia Dortmund), Christian Benteke (Crystal Palace).