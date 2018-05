Trainer Lazio neemt De Vrij niets kwalijk na veroorzaken cruciale penalty

De Vrij haalde twaalf minuten voor tijd, bij een 2-1 voorsprong voor Lazio, Mauro Icardi onderuit met een onbesuisde tackle in het strafschopgebied. Icardi benutte zelf de penalty, waarna Inter in de slotfase zelfs de overwinning pakte en zo het laatste Champions League-ticket wegkaapte voor de neus van Lazio.

Voor De Vrij was het toch al een zeer beladen wedstrijd, omdat de Oranje-international deze zomer zo goed als zeker de overstap maakt van Lazio naar Inter. Volgens Italiaanse media zal hij daar een contract voor vijf jaar ondertekenen.

Dat uitgerekend De Vrij zijn toekomstige ploeg terug in de wedstrijd hielp, was voor Inzaghi geen reden om een relletje te creëren. "Hij speelde juist een geweldige wedstrijd", complimenteerde de coach de Nederlander.

"Al had hij die sliding beter niet kunnen maken. Maar het is zeker niet alleen maar de schuld van De Vrij. Ik heb geen spijt dat ik hem heb opgesteld."

Discussie

In aanloop naar het duel was er al discussie of De Vrij wel zou moeten spelen in de voor beide ploegen cruciale wedstrijd, maar Inzaghi twijfelde geen moment.

"Ik maak me absoluut geen zorgen over hem, omdat ik weet dat hij een echte professional is. Ik ben ervan overtuigd dat hij de club, de fans en zijn ploeggenoten respecteert", gaf de Italiaanse coach enkele dagen voor de wedstrijd te kennen.

De Vrij werd zeven minuten voor tijd naar de kant gehaald en zat in tranen in de dugout. Daar zag hij dat Lazio de achterstand na een rode kaart voor Senad Lulic (en bankzitter Patric) met tien man niet meer om kon buigen.

Lazio, dat op basis van een slechter onderling resultaat onder Inter eindigt, blijft volgend seizoen niet helemaal verstoken van Europees voetbal. De club mag als nummer vijf van de Serie A deelnemen aan de Europa League.