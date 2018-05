Messi vestigt record met vijfde Gouden Schoen als Europees topscorer

Messi sloot het seizoen zondag af met 34 doelpunten voor FC Barcelona in 36 duels. Bas Dost eindigt in het klassement op de zeventiende plaats als beste Nederlander met 27 treffers.

Mohamed Salah komt nog het dichtst bij Messi in de buurt. De Egyptenaar was namens Liverpool 32 keer trefzeker in competitieverband. Harry Kane van Tottenham Hotspur eindigt met dertig goals als derde.

Messi kwam zondag in de afsluitende competitiewedstrijd van Barcelona tegen Real Sociedad (1-0) niet tot scoren, maar wist al dat de prijs hem amper meer kon ontgaan. Het seizoen in de Premier League werd namelijk vorige week al afgesloten.

Puntensysteem

Doelpunten gescoord in de vijf grootste competities (Spanje, Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk) worden vermenigvuldigd met de factor twee. Goals gescoord in onder meer de Eredivisie zijn anderhalf punt waard.

Messi eindigde in het seizoen 2009/2010 voor het eerst bovenaan in het klassement voor trefzekerste speler op de Europese velden. Hij herhaalde dat kunstje in 2011/2012, 2012/2013 en vorig jaar, toen hij Dost naar de tweede plaats verwees.

Messi deelde het record tot aan dit seizoen met Cristiano Ronaldo, die vier keer topscorer van Europa werd. Roy Makaay (2003), Marco van Basten (1986), Wim Kieft (1982) en Kees Kist (1979) zijn de Nederlandse winnaars van de prestigieuze prijs.