Van de Looi aangesteld als nieuwe bondscoach Jong Oranje

Van de Looi gaat op 1 juli aan de slag en tekent een contract dat loopt tot eind 2020. Als Jong Oranje zich weet te plaatsen voor het EK van 2021, wordt de verbintenis automatisch verlengd tot de zomer van dat jaar.

De functie van bondsoach van Jong Oranje kwam vrij nadat Langeler werd aangesteld als directeur voetbalontwikkeling van de KNVB.

Van de Looi zat zonder werkgever sinds hij begin maart opstapte bij Willem II. De coach vertrok onder druk van de ontevreden aanhang, die onder meer in een gezamenlijk pamflet onder de kop 'Erwin out' opriep tot diverse acties.

Eerder was de oud-speler hoofdtrainer van FC Groningen. Met die club won hij in 2015 de KNVB-beker. In 2016 tekende Van de Looi bij Willem II, waarmee hij in zijn eerste seizoen dertiende werd.

Aanvulling

Van de Looi is er niet rouwig om dat hij niet meer dagelijks als coach op het veld zal staan. "Trainer zijn van Jong Oranje is een prachtige uitdaging en een mooie aanvulling op mijn reeds opgedane ervaring als coach in de Eredivisie."

"Nederland beschikt over enorm veel talent. Om met die jongens de strijd aan te gaan om kwalificatie voor het komende EK af te dwingen geeft mij veel energie.''

In september speelt Jong Oranje twee belangrijke kwalificatiewedstrijd om deelname aan het EK van 2019 af te dwingen. Die gaan tegen Engeland en Schotland. De komende week gaat de selectie voor een oefenstage naar Zuid-Amerika. Langeler is daar nog de verantwoordelijke coach, maar Van de Looi gaat al wel mee.