'Promotie naar Eredivisie betekent heel veel voor FC Emmen'

"We wisten dat we dit konden bewerkstelligen, maar dat we het ook daadwerkelijk waarmaken, is prachtig", zei Loen in de catacomben van Het Kasteel in gesprek met NUsport.

"Het geloof in eigen kunnen was er echt het hele seizoen al, maar zeker na de met 4-0 gewonnen heenwedstrijd in eigen huis tegen NEC in de halve finales van de play-offs ontstond er in de groep een bepaald gevoel van onoverwinnelijkheid."

De historische promotie maakte in Emmen nogal wat los. Zondagavond bij terugkomst werden de spelers en technische staf door duizenden supporters gehuldigd op het Raadhuisplein in het centrum van de Drentse stad.

"Dit betekent heel veel voor FC Emmen. Heel de stad staat ondersteboven. De fans zijn door het dolle heen. Het is één groot gekkenhuis", aldus Loen.

Veerkracht

FC Emmen liet tegen Sparta zien over voldoende veerkracht te beschikken. De Drentenaren kwamen op Het Kasteel al vrij vlot op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Stijn Spierings, maar ze trokken in het vervolg alsnog aan het langste eind dankzij treffers van Michael Chacon, Anco Jansen en Alexander Bannink.

"We hebben ook in deze wedstrijd weer laten zien wat de kracht van FC Emmen is. We zijn een hecht collectief. We kunnen goed voetballen, maar vechten daarnaast ook nog eens voor elke meter", gaf Loen te kennen.

"De trainer (Dick Lukkien, red.) heeft ook een groot aandeel in dit succes. Hij weet ons altijd op het juiste moment op te peppen en is tactisch erg sterk."

Grote vraag is natuurlijk wat er deze zomer op transfergebied gaat gebeuren bij FC Emmen. Ook van Loen is het nog onzeker of hij volgend seizoen actief zal zijn in De Oude Meerdijk.

"Ik ga eerst vakantie vieren en daarna zien we wel wat er gaat gebeuren. Ik wil eerst alles op me af laten komen. Kijken wat er wel en niet komt. Maar met FC Emmen de Eredivisie in, daar zeg ik niet gelijk nee tegen. Ik denk dat we een aardige selectie hebben. Natuurlijk gaat er nog wat bijkomen, maar de basis staat."