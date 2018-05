Van Wonderen: 'Spelers Oranje onder 17 hebben leeuwenhart'

Oranje gaf in het Engelse Rotherham een 1-0 voorsprong uit handen. Italië nam met twee fraaie treffers de leiding, maar dankzij Brian Brobbey werd het alsnog gelijk. In de strafschoppenserie bleef Oranje foutloos, terwijl doelman Joey Koorevaar twee Italiaanse inzetten stopte.

Het was al de derde strafschoppenserie op rij die Oranje wist te winnen. In de kwartfinales werd Ierland op die manier uit het toernooi geknikkerd, een ronde later was Engeland vanaf elf meter de mindere.

Volgens Van Wonderen is er niet echt een geheim voor het succes. "Het is gewoon een kwestie van oefenen", zei hij zondag op de persconferentie. "We hebben onze routine: neem je tijd, kies je hoek en hou daaraan vast."

De voormalig middenvelder wist op basis van de training welke spelers het best hun zenuwen in bedwang konden houden. "Op basis daarvan hebben we onze lijst samengesteld. Dat is ons enige geheim."

Timber

Gezien het spelbeeld had Oranje de finale al in de reguliere speeltijd moeten beslissen. De beloften hadden een groot overwicht, maar wisten pas vlak na rust te scoren via Jurriën Timber.

"We verloren in de eerste helft de controle, maar die hervonden we na de 1-0. Binnen een paar minuten stonden we echter ineens met 2-1 achter. Het leek toen een moeilijk verhaal te worden, maar het team bleef vechten en de wissels maakten het verschil."

Brobbey stond pas enkele minuten in het veld, toen de spits van Ajax een fraaie voorzet van PSV'er Mohammed Amine Ihattaren binnen tikte. Hij voorkwam zo een nederlaag, waarna Koorevaar in de strafschoppenserie uitgroeide tot de gevierde man.

"Ik ben ongelooflijk blij", zei Van Wonderen dan ook. "We hebben er vanaf het eerste moment hard voor gewerkt. De jongens hebben geknokt voor het Nederlands voetbal en voor zichzelf. Dit hadden we nodig na een zware periode. De spelers hebben een leeuwenhart."