Oranje onder 17 klopt Italië na strafschoppen en wint EK

Die waren nodig nadat het in reguliere speeltijd 2-2 was geworden. Jurriën Timber opende vlak na rust de score. Italië kwam via fraaie treffers van Samuele Ricci en Alessio Riccardi echter uit het niets op voorsprong. Invaller Brian Brobbey zorgde er voor dat het duel via strafschoppen werd beslist.

In de reeks was doelman Joey Koorevaar de uitblinker. De keeper van Feyenoord stopte de inzetten van Nicolo Armini en Edoardo Vergani, waarna Ramon Hendriks de beslissende penalty raak schoot.

Eerder had Oranje ook al na strafschoppen van Ierland en Engeland gewonnen. In 2011 en 2012 was Oranje ook al de beste bij het EK onder 17. Bij die eerste editie deden spelers als Nathan Aké, Karim Rekik, Memphis Depay, Tonny Vilhena, Jetro Willems en Terence Kongolo mee. Vilhena en Aké waren er een jaar later weer bij, net als Jorrit Hendrix.

Gravenberch

Oranje begon uitstekend aan de finale. Binnen twintig minuten speelde de equipe van Van Wonderen vier goede kansen bij elkaar. Met name Ryan Gravenberch was gevaarlijk.

De middenvelder was met name na een kwartier dicht bij een doelpunt. Zijn schot belandde echter op de lat. Een minuut later was zijn schuiver een prooi voor de Italiaanse doelman. Ook de derde poging van de Ajacied ging er niet in. Hij kreeg zijn voet niet lekker tegen een rebound, die ontstond uit een vrije trap.

Halverwege de eerste helft nam Italië het initiatief over. Manu Emmanuel Guabuaa had zelfs de openingstreffer op zijn schoen, maar de middenvelder stuitte op Koorevaar.

Diezelfde keeper voorkwam vlak voor rust met een uiterste krachtsinspanning dat een van richting veranderd schot van Ricci in het doel belandde. Koorevaar tikte de bal maar net over.

Zes minuten na rust kwam Oranje wel op voorsprong. Dat was verdiend al was de manier waarop ietwat gelukkig. Timber kreeg de bal met wat fortuin mee van Daishawn Redan waarna zijn schot via een Italiaans been in de bovenhoek belandde.

Overtredingen

Italië leek van slag en blonk vooral uit in het maken van harde overtredingen. Na een uur kwam de ploeg echter uit het niets op gelijke hoogte. De treffer van Ricci was echter wonderschoon. De middenvelder passeerde Koorevaar met een schot van afstand, dat fraai in de bovenhoek belandde.

Twee minuten was het zelfs 2-1 en wederom was het een treffer van grote schoonheid. Nu was het Riccardi die met een schot van afstand doel trof. De aanvoerder krulde de bal buiten bereik van Koorevaar binnen.

Oranje gaf zich niet gewonnen. Zeven minuten voor tijd zorgde invaller Brobbey met een intikker na een prachtige voorzet van PSV'er Mohammed Amine Ihattaren voor de 2-2.

Ondanks enkele goede kansen voor Oranje, onder meer voor Brobbey, werd in de reguliere speeltijd niet meer gescoord. Strafschoppen moesten daardoor voor de beslissing zorgen. Koorevaar stopte twee inzetten, waarna Hendriks de beslissende penalty binnen schoot.