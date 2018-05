Barça zwaait Iniesta uit met zege, Inter pakt ten koste van Lazio CL-ticket

Iniesta werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald onder begeleiding van een staande ovatie. De maker van het winnende doelpunt in de WK-finale van 2010 tegen Oranje stond met natte ogen zijn plaats af aan Paco Alcacer.

De captain maakte enkele weken bekend na dit seizoen te vertrekken bij Barcelona. In zijn laatste seizoen wist Iniesta nog de landstitel en de Spaanse beker te winnen. Waar Iniesta volgend jaar speelt is nog niet bekend.

Ook na gewisseld te zijn was Iniesta de meest bezongen man. Het publiek bleef de naam van de spelmaker zingen. Iniesta was zichtbaar geraakt.

Philippe Coutinho maakte in Camp Nou de enige treffer van de wedstrijd. De Braziliaan krulde de bal in de tweede helft via de binnenkant van de paal binnen.

Na het duel werd Barcelona in het stadion eindelijk gehuldigd voor het behalen van de titel. De equipe wist het kampioenschap net niet ongeslagen te behalen. Levante won vorige week verrassend met 5-4.

Fernando Torres

Eerder op zondag nam ook Torres afscheid. De spits van Atletico Madrid scoorde twee keer tegen Eibar, maar dat was niet voldoende voor de overwinning.

De 34-jarige spits, wiens contract niet wordt verlengd, mocht zondag in de laatste competitiewedstrijd tegen Eibar in de basis starten en droeg ook de aanvoerdersband.

Kike Garcia zette Eibar in de 35e minuut op voorsprong. Torres bracht de thuisploeg enkele minuten later langszij. De Spaanse aanvaller, liefkozend 'El Niño' genoemd, kon de bal op aangeven van Angel Correa intikken.

Na een uur spelen zette Torres de Madrilenen op voorsprong, na een steekpass van Diego Costa. Atlético moest vlak daarna met tien man verder toen verdediger Lucas Hernández zijn tweede gele kaart kreeg. Rubén Peña schoot de gelijkmaker binnen namens Eibar.

Atlético Madrid won woensdag met Torres als invaller de finale van de Europa League tegen Olympique Marseille (3-0). In de Spaanse competitie eindigde de ploeg van trainer Diego Simeone op de tweede plaats achter FC Barcelona. Van Torres is nog niet bekend waar hij zijn carrière voortzet.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Primera Division

Internazionale

In Italië heeft Internazionale beslag weten te leggen op het vierde en laatste ticket voor de groepsfase van de Champions League.

De formatie uit Milaan rekende in een rechtstreeks duel af met concurrent Lazio: 2-3. Bij de Romeinen stond Stefan de Vrij in de basis. De verdediger maakt deze zomer zo goed als zeker de overstap naar Milaan.

De Vrij stond onbedoeld aan de basis van de comeback van Inter. Lazio stond met 2-1 voor, maar nadat De Vrij een kwartier voor tijd een strafschop veroorzaakte, kwam Inter via Mauro Icardi op 2-2.

Nadat Senad Lulic tegen zijn tweede gele kaart was aangelopen, trok Inter via Mauro Vecino zelfs nog aan het langste eind. Beide ploegen staan op 72 punten, maar het onderling resultaat is in het voordeel van de Milanezen.

Eerder wisten kampioen Juventus, Napoli en AS Roma zich al te plaatsen voor de groepsfase van het miljoenenbal. Voor Lazio rest komend seizoen de Europa League.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Serie A