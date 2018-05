Dost enkele dagen na hooligan-aanval ten onder in bekerfinale met Sporting

Dost liep bij de aanval een hoofdwond op en twijfelde openlijk of hij wel mee wilde spelen. De onlangs afgezwaaide international stond - met een enorme pleister op zijn hoofd- echter gewoon aan de aftrap.

Behalve Dost kregen ook onder anderen trainer Jorge Jesus en enkele andere spelers klappen. De hooligans uitten op die manier hun onvrede over het mislopen van de landstitel. Ruim twintig aanvallers zijn inmiddels gearresteerd.

Ondanks de aanval van de hooligans begon Sporting op papier als de grote favoriet tegen Aves, dat als dertiende eindigde in de competitie. Sporting werd derde.

In de finale in Oeiras was dat verschil op de ranglijst niet merkbaar. Sterker, al na een kwartier nam Aves via Alexandre Guedes de score. De spits was in de 72e minuut ook goed voor de 2-0.

Pas na dat doelpunt drong Sporting echt aan. Dost raakte al snel de lat, waarna Fredy Montero enkele minuten later wel trefzeker was.

In de hectische slotfase zette Sporting nog flink aan. Het leverde een hoop gerommel op voor het doel van Aves, maar gescoord werd niet meer.

