De Graafschap-trainer De Jong zegt ondanks promotie sorry voor spel

"Dit was onze allerslechtste wedstrijd van het seizoen", aldus De Jong tegenover FOX Sports. "Mijn excuses daarvoor, er was niks aan om naar te kijken. Maar dit is mooi man."

Door treffers van Tarik Tissoudali en Fabian Serrarens wonnen de Doetinchemers met 2-1. Dat was genoeg na de eerdere 1-1 in Almere.

De Jong is blij voor de fans in Doetinchem. "Het is vooral mooi voor de mensen hier dat we terugkeren naar de Eredivisie. Maar het was echt 'hotseknotsebegoniavoetbal'."

De Graafschap-verdediger Sven Nieuwpoort was het met De Jong eens. "We kunnen fantastisch voetballen, maar dat hebben we niet gedaan. We hebben alleen maar lange ballen gegeven."

Angstig

Volgens Nieuwpoort lag dat aan de spanning in de ploeg. "We waren te angstig en voetbalden daardoor niet. Iedereen verwacht dat je zo maar even wint, maar zo makkelijk is het niet."

Toch overheerste bij de verdediger ook de blijdschap. "Dit is echt een fantastische club. Deze fans verdienen het."

Serrarens, die het winnende doelpunt maakte, kon zijn geluk niet op. "Dit is de mooiste dag van mijn leven."