Verdediger Fischer heeft schaamrood op kaken na degradatie Sparta

"Ik heb het bedankrondje na afloop van de wedstrijd voor de supporters met het schaamrood op mijn kaken gelopen. Zij hebben ons het hele jaar door gesteund. Die mensen hebben we vandaag tekort gedaan. Dat doet pijn", aldus Fischer.

Het liep op het veld ook nog even uit de hand toen een aantal Sparta-fans over de reclameborden klommen en richting de spelers van de thuisclub liepen om verhaal te komen halen. Daarbij zou het zelfs tot een handgemeen zijn gekomen.

"Ik weet echt niet of dat ook daadwerkelijk is gebeurd", zei Fischer. "Toen het dreigend eruit begon te zien zijn we met alle spelers daarheen gerend om de boel samen met de stewards proberen te sussen. Ik snap de frustraties, maar dat ga je niet fysiek op iemand afreageren. Dat mag niet."

Het zag er aanvankelijk nog heel erg goed uit voor Sparta. Na het doelpuntloze gelijkspel van afgelopen donderdag in Emmen, kwam de ploeg zondag vrij snel op een 1-0 voorsprong, maar daarna ging het alsnog mis.

"Als het dan niet meer gaat zoals we willen, dan denk ik wel dat een aantal jongens vandaag niet thuis hebben gegeven. Ik denk dat je altijd moet blijven vechten en dat was deze wedstrijd niet bij iedereen het geval", stelde Fischer.

Strafschop

Cruciaal moment was de niet gegeven strafschop aan Sparta vlak na rust, terwijl er wel degelijk een overtreding werd begaan op Fred Friday. Scheidsrechter Dennis Higler wilde echter zelfs na het bestuderen van de videobeelden van niets weten.

"Ik zag dat Fred aan zijn arm werd getrokken. Ik zei zelfs nog tegen Higler dat hij een penalty zou geven nadat hij de beelden had gezien. Ik hoorde dat het weer een strafschop was. Dat ze hem weer niet geven, is echt belachelijk. Er worden ons zomaar twee penalty's door de neus geboord", doelde Fischer op ook al een omstreden situatie in Emmen.

De 29-jarige routinier vindt het te gemakkelijk om te zeggen dat de komst van de gelouterde trainer Dick Adocaat, die na de winterstop de ontslagen Alex Pastoor opvolgde, voor niets is geweest.

"We kunnen evalueren wat we willen, maar we hadden gewoon een missie en die hebben we niet gehaald. Dat is slecht. Slecht van de spelers, slecht van de staf, slecht van iedereen. Daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Je doet het met zijn allen. Het is duidelijk niet goed genoeg geweest dit jaar. Dat steekt ontzettend."

Het is voor Sparta de derde degradatie uit de Eredivisie, nadat dat eerder gebeurde in 2002 en 2010, toen onder leiding van respectievelijk Frank Rijkaard en Aad de Mos. Advocaat wordt na de zomer opgevolgd door Henk Fraser.