De Graafschap na twee jaar terug in Eredivisie dankzij zege op Almere City

Dat was voor de ploeg van trainer Henk de Jong genoeg na het 1-1-gelijkspel uit de heenwedstrijd van donderdag.

Almere leek op De Vijverberg op weg naar een sensatie, want de Flevolanders kwamen in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Jergé Hoefdraad. Op slag van rust maakte Tarik Tissoudali gelijk.

In de tweede helft golfde het spel op en neer, maar was het De Graafschap dat toesloeg. Daryl van Mieghem schoot een vrije trap tegen de paal, waarna Fabian Serrarens trefzeker was in de rebound.

De laatste jaren pendelde De Graafschap op en neer tussen Eredivisie en Jupiler League. De 'Superboeren' eindigden twee jaar geleden als twaalfde op het tweede niveau en werden dit seizoen vierde achter Jong Ajax, Fortuna Sittard en NEC.

De Graafschap promoveert samen met Fortuna en FC Emmen - dat eerder op zondag van Sparta Rotterdam won - naar de Eredivisie. Sparta, FC Twente en Roda JC dalen af naar de Jupiler League.

Droom

Voor Almere City, dat pas sinds 2005 betaald voetbal speelt, spatte de droom op historische promotie uiteen. De club speelde nog nooit op het hoogste niveau en had bovendien de eerste club uit Flevoland in de Eredivisie kunnen worden.

De ploeg van coach Jack de Gier begon nog goed aan de return tegen De Graafschap. Uitblinker Silvester van der Water zag een inzet worden gestopt door doelman Filip Bednarek, waarna Hoefdraad de rebound benutte. In blessuretijd van de eerste helft maakte Tissoudali op aangeven van Serrarens van dichtbij gelijk.

In een spannende tweede helft werd Serrarens de grote man, want de spits van De Graafschap was in de 68e minuut alert toen de bal terugkwam van de paal na de vrije trap van Van Mieghem: 2-1. In het vervolg hield de thuisclub stand, al was Almere vlak voor tijd nog heel dicht bij de gelijkmaker.

Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie werd het veld bestormd door uitzinnige fans van De Graafschap. Het is de negende keer dat de club naar de Eredivisie promoveert, net zo vaak als FC Volendam.