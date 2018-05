Advocaat: 'Ik vind degradatie vooral verschrikkelijk voor Sparta'

"Ik vind het vooral verschrikkelijk voor Sparta. Dit is een mooie club waar mooie mensen werken", luidde de eerste reactie van Advocaat in de catacomben van Het Kasteel.

"Wat het mij doet is niet zo belangrijk. Ik heb een mooie carrière gehad. We zullen zien waar die eindigt. Dat zou best bij Sparta geweest kunnen zijn."

Advocaat nam na de winterstop het stokje over van de ontslagen Alex Pastoor. Op dat moment stond Sparta op de zeventiende en voorlaatste plaats en leek handhaving al een moeilijke klus te worden.

"Dat wist ik toen ik aan deze klus begon. We hoopten het met zijn allen nog om te kunnen draaien. dat is niet gelukt. Daar zijn we allemaal schuldig aan. Ik ook."

Toch heeft Advocaat er absoluut geen spijt van dat hij is ingestapt bij Sparta. Hij had er alleen wel heel wat meer van verwacht.

"Ik dacht zeker dat het me zou lukken. Een elftal neerzetten is toch niet zo moeilijk? Maar ik kende de spelers niet. Ik was bondscoach van het Nederlands elftal dus ik lette op andere spelers. Maar dan ben ik nog zo eigenwijs om te zeggen: wat de één niet kan, kan ik wel."

Fouten

Sparta was tegen FC Emmen aanvankelijk op de goede weg. Na de 0-0 van afgelopen donderdag in de heenwedstrijd, kwam de ploeg zondag al vrij snel op een 1-0 voorsprong, maar daarna ging het alsnog mis.

"Ik heb na afloop in de kleedkamer tegen de spelers gezegd dat ik ze niets kan verwijten. Ze hebben alles gegeven. Maar ik blijf erbij dat het teveel van hetzelfde is. Daar heeft ook de staf fouten in gemaakt. Het is geen team. Ondanks de goede wil van de jongens", stelde Advocaat.

Bij het bedanken van de spelers van Sparta van de eigen supporters liep het ook nog eens uit de hand. Een aantal fans liep het veld op om verhaal te kunnen halen bij enkele selectieleden, waarna het zelfs tot een handgemeen zou zijn gekomen.

"Het is ook verschrikkelijk voor de fans. Het gaat bij hen verschrikkelijk aan het hart. De spelers gaan wel door en moeten dat ook doen. Hoe zwaar dat op dit moment ook is. FC Emmen heeft het vandaag meer verdiend dan wij", besloot Advocaat.

Het is voor Sparta de derde degradatie uit de Eredivisie, nadat dat eerder gebeurde in 2002 en 2010, toen onder leiding van respectievelijk Frank Rijkaard en Aad de Mos. Advocaat wordt na de zomer opgevolgd door Henk Fraser.