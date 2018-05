Advocaat: 'Degradatie Sparta gaat me verschrikkelijk aan het hart'

"Iedereen is schuldig, ook ik. Ik heb geen spijt dat ik aan deze klus begonnen ben en het gaat me verschrikkelijk aan het hart", zei hij zondag in een eerste reactie bij RTV Rijnmond.

"We hebben te veel dezelfde spelers, dat heb ik steeds gezegd. Dat hebben wij als staf onderschat."

Sparta kwam op Het Kasteel nog op voorsprong door een doelpunt van Stijn Spierings, maar Michael Chacon, Anco Jansen en Bannink zorgden voor de 1-3 overwinning en daarmee de historische promotie van Emmen.

Advocaat slaagde daardoor niet in zijn missie. De voormalig bondscoach van Oranje werd in december aangesteld als opvolger van de ontslagen Alex Pastoor met als opdracht om Sparta in de Eredivisie te houden.