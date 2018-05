Dolblije Emmen-spelers komen woorden tekort na historische promotie

"Het gebeurt me niet vaak, maar ik moest gewoon huilen. Het zal volgend seizoen heel moeilijk worden, maar dat zien we allemaal wel. Dit is echt fantastisch", zei doelman en aanvoerder Dennis Telgenkamp bij FOX Sports.

"De supporters hunkeren hier al zó lang naar. Dit is een boost voor de hele club en de omgeving. Niemand had het verwacht, dat is extra mooi."

Emmen gaat voor het eerst sinds de toetreding tot het profvoetbal in 1985 in de Eredivisie spelen en is bovendien de eerste club uit Drenthe die uitkomt op het hoogste niveau in Nederland.

"We waren gespannen, maar kwamen steeds beter in de wedstrijd", aldus Telgenkamp, die opgelucht was de Sparta bij een stand van 1-1 geen strafschop kreeg. Fred Friday werd duidelijk onderuit getrokken, maar ook na het raadplegen van de videoarbiter gaf scheidsrechter Dennis Higler geen penalty.

"Ik heb het niet goed kunnen zien", zei Telgenkamp over het cruciale moment. "Maar eigenlijk kan het natuurlijk niet dat Sparta geen penalty kreeg. We hebben er geluk mee en dat mag niet."

Bannink

Aanvaller Alexander Bannink, die de 1-3 maakte, was ook door het dolle heen. "Dit is de mooiste dag uit mijn leven", jubelde hij. "We hebben er altijd in geloofd. Dit is ongelooflijk. Super."

Verdediger Jeroen Veldmate: "Gaandeweg dit seizoen gingen we het steeds meer geloven. Van zo'n middag hebben we gedroomd en nu is het werkelijkheid geworden."

Emmen kwam op Het Kasteel nog op achterstand door een doelpunt van Stijn Spierings, maar Michael Chacon, Anco Jansen en Bannink zorgden voor de 1-3 overwinning en daarmee de historische promotie van Emmen.