Koeman wil na komende duels 'heel duidelijk plaatje' van Oranje hebben

"We hebben vier wedstrijden en dan wil ik een heel duidelijk plaatje hebben. Al zijn er niet heel veel vraagtekens", zei Koeman zondag op een persconferentie in Zeist.

"Er is een aanzet gegeven met de wedstrijden tegen Engeland en Portugal. We hebben nu weer twee wedstrijden om het beeld nog duidelijker te laten worden, al is al redelijk helder hoe ik het wil en met wie."

Oranje oefent op 31 mei in Trnava tegen Slowakije en neemt het vier dagen later in Turijn op tegen Italië. Later dit jaar wordt ook nog vriendschappelijk tegen Peru en België gespeeld.

"Na de afgelopen twee interlands is er wat meer duidelijk. Met name in de manier van spelen", aldus Koeman. "We gaan verder in het systeem met drie of vijf verdedigers, net hoe je het bekijkt. De invulling daarvan kan wel veranderen ten opzichte van de tegenstander."

Balen

Hoewel Oranje ontbreekt op het WK, heeft de bondscoach het gevoel dat de spelers die in aanmerking komen voor het Nederlands elftal gemotiveerder zijn dan ooit om zich te laten zien.

"Ik heb de indruk dat - hoewel het seizoen ten einde is - mensen er graag bij willen zijn, omdat we met iets nieuws bezig zijn. Ik heb gezien hoe Luuk de Jong en Steven Bergwijn absoluut de indruk wekten ervan te balen dat ze moesten afzeggen door blessures."

Koeman heeft er sowieso vertrouwen in dat Oranje in de toekomst weer een rol van betekenis gaat spelen. "Er is nog steeds talent en we hebben spelers die een duidelijke inbreng hebben bij grote clubs. Met name Liverpool", doelde hij op Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

"Dat ze de Champions League-finale gaan spelen is geweldig voor ze. Dat zijn ervaringen waar je als speler enorm veel aan hebt en die je kunt overbrengen aan de rest van een groep."

Van Persie

Feyenoorder Robin van Persie liet onlangs doorschemeren open te staan voor Oranje, maar Koeman acht een terugkeer van de 102-voudig international onwaarschijnlijk. "In principe is hij niet in beeld. Fysiek gezien heeft hij heel weinig kunnen spelen", verklaarde de bondscoach, die vertrouwen heeft in de nieuwe generatie.

"Memphis is goed bezig bij Olympique Lyon, maar er zijn ook anderen die zich bij hun club heel goed ontwikkelen. Al met al ziet dat er goed uit. Ik heb er alle vertrouwen in dat we op het volgende toernooi aanwezig zijn."

De voormalig international gebruikt de komende duels om veel spelers aan het werk te zien, onder wie Club Brugge-captain Ruud Vormer, die voor het eerst bij de selectie van Oranje zit. "Ik ken Ruud vanuit mijn periode bij Feyenoord. Je volgt altijd spelers als je ze onder je hebt gehad", verklaarde Koeman.

"Hij heeft een zeer goede ontwikkeling doorgemaakt en is belangrijk bij zijn club. Ik heb hem ook zelf zien spelen. Als er een moment is om hem op te roepen, is dat nu."

Naast Vormer maken Eljero Elia en Terence Kongolo na lange tijd weer deel uit van de Oranje-selectie. Veertien spelers meldden zich zondag al in Zeist voor een trainingsstage van drie dagen. De rest meldt zich over zes dagen.