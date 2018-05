Napoli boos over 'aanstootgevende houding' Juve-spelers bij huldiging

Bij de rondrit door Turijn had een aantal fans anti-Napoli-uitingen en dat filmde de Braziliaanse vleugelspeler en zette het op Instagram. Spandoeken met beledigende teksten werden in beeld gebracht en er was zelfs een doodskist te zien met daarop de naam van Napoli-aanvaller Lorenzo Insigne.

"We zijn verontwaardigd over de beschamende en aanstootgevende houding van sommige Juventus-spelers", schrijft Napoli, zonder namen te noemen, in een statement op Twitter. De club heeft wel een foto van de doodskist van de Instagram-pagina van Costa bijgevoegd.

"Er waren ernstige uitingen die een volk onwaardig zijn en beledigend voor Insigne", vervolgt het statement. "Dit is onacceptabel."

Hegemonie

De spandoeken en de doodskist zijn het gevolg van de spanningen die dit jaar hoog opliepen tussen Napoli en Juventus. De Napolitanen hoopten dit seizoen een einde te maken aan de hegemonie van de club uit Turijn, maar de ploeg van Massimiliano Allegri pakte vorige week voor de zevende keer op rij de landstitel.

Na de 2-1 thuiszege dit weekend op Hellas Verona volgde de huldiging. Napoli, dat als tweede zal eindigen, sluit het seizoen zondag pas af met een thuiswedstrijd om 18.00 uur tegen Crotone.

