Willems ziet bekerwinst met Frankfurt als hoogtepunt in carrière

"Dit mag je zeker het mooiste noemen wat ik ooit heb meegemaakt. Het is een heel grote competitie. Al ben ik met PSV natuurlijk ook kampioen geworden en heb ik de beker gepakt. En nu doe ik het in Duitsland", vertelde hij opgetogen bij FOX Sports.

Willems, die in juli 2017 de overstap maakte van PSV naar Eintracht Frankfurt, stond net als Jonathan de Guzman in de basis in het Olympiastadion in Berlijn. Mede dankzij de twee Nederlanders pakte de Duitse club de eerste prijs in dertig jaar.

"Het is een hele omschakeling geweest van de Eredivisie naar de Bundesliga", beaamde Willems, die bij Frankfurt als linksback en als linkermiddenvelder inzetbaar is. "Ik heb vanaf het begin alles gespeeld en stond daarna een tijdje aan de kant door fysieke klachten."

Goden

Frankfurt kwam dankzij een goal van de Kroaat Ante Rebic vroeg op voorsprong tegen Bayern, dat na het behalen van de Duitse landstitel de dubbel had willen pakken. Na de gelijkmaker van Robert Lewandowski maakte Rebic er ook 2-1 van, waarna Mijat Gacinovic diep in blessuretijd de wedstrijd besliste.

"Deze beker pakt niemand me meer af", zegt Willems, die de assist gaf bij de 3-1. "Dat ik in mijn eerste jaar hier meteen een prijs pak, dat is toch ongelooflijk."

De 22-voudig international beleefde in de slotfase nog een angstig moment toen Bayern bij een 2-1 achterstand een beroep deed op de videoscheidsrechter in de hoop een penalty te krijgen. "Ik heb de goden gevraagd ons te helpen. Gelukkig gaf de scheidsrechter de penalty niet."

Frankfurt komt dankzij het winnen van de DFB Pokal volgend seizoen uit in de Europa League. Door de achtste plaats in de Bundesliga was dat op basis van de competitie net niet gelukt. "Toen ging het op de laatste speeldag mis", aldus Willems. "Maar dat we het nu op deze manier doen, is natuurlijk prachtig."