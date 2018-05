Trainer Conte ondanks winst FA Cup onzeker over toekomst bij Chelsea

Onder leiding van Conte werd Chelsea vorig jaar kampioen in de Premier League, maar dit seizoen vielen de resultaten in de competitie tegen. De Londenaren werden slechts vijfde en plaatsten zich daardoor niet voor de Champions League.

"Als je gewend bent om ieder seizoen kampioen te worden, en dat was ik, dan kan zo'n seizoen voor wat problemen zorgen'', weet de voormalig bondscoach van Italië. "Maar ik heb hier nog een contract en ik voel me verbonden met deze club."

De 48-jarige trainer is in ieder geval niet van plan om zijn stijl aan te passen. "Ze weten hier wat ze aan me hebben en dat ik niet zal veranderen. Ik denk dat mijn trainersverleden voor zich spreekt. Je kan zeggen wat je wil, maar ik heb heel veel gewonnen."

Gesprekken

Conte werd aan het begin van het seizoen 2016/2017 op Stamford Bridge aangesteld als opvolger van interim-trainer Guus Hiddink. Hij heeft weliswaar een doorlopend contract, maar al maandenlang zijn er geruchten over een mogelijke breuk.

"Die speculaties begonnen al na onze eerste nederlaag van het seizoen tegen Burnley", zei Conte. "Ik ben coach van een grote en belangrijke club in de wereld. Het is logisch dat de club veel van mij eist."

"We hebben een moeizaam seizoen gehad, maar ik heb ook aangetoond dat ik garant sta voor prijzen. Deze FA Cup geeft me veel voldoening. Ik ga nu met de clubleiding praten over de toekomst. Ik zal iedere beslissing accepteren, positief of negatief."

Chelsea won de Engelse bekerfinale zaterdag dankzij een benutte strafschop van Eden Hazard in de 22e minuut. Het is de achtste keer in de historie dat de 'Blues' de FA Cup in de prijzenkast mogen zetten.