Vitesse-coach Sturing opgelucht met goede afsluiting 'loodzwaar seizoen'

De clubleiding van Vitesse schoof assistent-trainer Sturing begin april naar voren toen Henk Fraser werd ontslagen. De Arnhemse club dreigde de play-offs mis te lopen, maar zette onder leiding van Sturing een sterke reeks neer.

De 54-jarige oud-speler, die het stokje per ingang van het nieuwe seizoen overdraagt aan de nieuwe Russische hoofdtrainer Leonid Slutsky, vond het ondanks de prima resultaten een allesbehalve eenvoudige klus.

"Ik ben blij dat dit loodzware seizoen voorbij is. Het kostte bakken met energie, zeker omdat ik de ploeg in de laatste fase van het seizoen moest overnemen. Ik heb veel zin in vakantie, vooral ook omdat we dit seizoen nu goed hebben afgesloten."

Overwinningen

Vitesse sloot het seizoen af als nummer zes van de Eredivisie en bleek daarna in de play-offs onverslaanbaar. Zowel van ADO Den Haag als FC Utrecht werd twee keer gewonnen. De 1-2 zege van zaterdag in de Galgenwaard levert de club een ticket op voor de tweede voorronde van de Europa League.

"We hebben gepiekt op het juiste moment. Vier gespeeld, vier gewonnen. Dan ben je de terechte winnaar van de play-offs", luidt de simpele conclusie van Sturing, die zijn uiterst effectieve ploeg snel een 0-2 voorsprong zag nemen in Utrecht. In een hectische tweede helft bleef zijn ploeg keurig op de been.

"Het was een geweldig gevecht. Utrecht wist ons in de tweede helft gigantisch in de problemen te brengen. Maar met kunst- en vliegwerk en keihard vechten hebben we een goed resultaat behaald."

Vitesse kan door het winnen van de play-offs slechts genieten van een korte vakantie. De ploeg begint al op 26 juli aan de tweede voorronde van de Europa League. Sturing zit dan weer op de bank in zijn vertrouwde rol als assistent.