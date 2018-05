Ayoub neemt in tranen en met trots gevoel afscheid van FC Utrecht

Ayoub was na de met 1-2 verloren finale van de play-offs tegen Vitesse geëmotioneerd en had moeite om uit zijn woorden te komen. "Echt alles gaat door me heen. Alles. Al die tien jaren, al die momenten. Ik heb er geen woorden voor", vertelde hij aan het Algemeen Dagblad.

Utrecht moest in de return de dinsdag in Arnhem geleden 3-2 nederlaag wegpoetsen, maar keek in de Galgenwaard al snel tegen een 0-2 achterstand aan. Verder dan een aansluitingstreffer van Mark van der Maarel kwam de thuisploeg in de tweede helft niet.

"We hebben genoeg kansen gehad", vond Ayoub. "En misschien waren er een paar penaltymomenten, maar er wordt een andere keuze gemaakt. Dat moet je accepteren. Je moet zelf je kansen afmaken en dat doe je niet. Dan sta je nu met een mond vol tanden."

Publiek

Toen de tijd wegtikte, realiseerde de 24-jarige middenvelder zich dat hij bezig was aan zijn laatste minuten in het shirt van Utrecht. Feyenoord legde hem in januari al transfervrij vast voor volgend seizoen.

"Dat dit mijn afscheid is, speelde in mijn hoofd en in mijn hart. Ik heb zo veel aan Utrecht te danken. Ook als we hadden gewonnen, had ik de club niet kunnen terugbetalen voor alles wat ze voor mij hebben gedaan. Ook de supporters wil ik bedanken. Ze hebben me altijd gesteund en waren er altijd voor me."

Ayoub, die deze week te horen kreeg dat hij geen deel uitmaakt van de WK-selectie van Marokko, kijkt ondanks het mislopen van Europees voetbal met een goed gevoel terug op het seizoen.

"Wat we met deze club hebben bereikt, daar ben ik zo blij om. Ik gun het de stafleden, waar iedereen heel negatief over was in de winter, echt van harte dat het ze toch is gelukt om een ploeg neer te zetten die het seizoen goed heeft afgemaakt. Ik ben toch trots. Op alles."

Utrecht eindigde na het vertrek van trainer Erik ten Hag naar Ajax onder Jean-Paul de Jong als vijfde in de Eredivisie. Vitesse, dat zich plaatst voor de tweede voorronde van de Europa League, ging de play-offs in als nummer zes.