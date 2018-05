'Finaleplek Oranje onder 17 toont aan dat er in Nederland genoeg talent is'

Voor het eerst sinds 2014 staat Oranje onder 17 weer in de finale van het EK, in 2011 en in 2012 wist Nederland het toernooi te winnen. "De huidige groep is erg veelzijdig, zit goed in elkaar en heeft potentie", zegt de bondscoach die bezig is aan zijn derde jaar bij het jeugdteam.

"Ik had niet per se verwacht dat we de finale zouden halen, maar je hoopt er natuurlijk wel op. Met de ploeg hebben we aan het begin van het seizoen afspraken gemaakt over ons doel en het belangrijkste is individuele ontwikkeling."

"Plaatsing voor het EK was ons teamdoel en toen we dat behaalden, wilden we serieus meedoen om de titel", zegt de 49-jarige bondscoach.

De ploeg met aanvoerder Daishawn Redan is het EK in Engeland zonder nederlaag doorgekomen. In de poulefase werden Duitsland, Spanje en Servië verslagen. Zowel in de kwartfinale tegen Ierland als in de halve finale tegen Engeland moesten strafschoppen de beslissing brengen.

"Van geluk wil ik niet spreken, maar het moet wel de goede kant op vallen en dat is gebeurd", aldus Van Wonderen. "We hebben op strafschoppen getraind en er duidelijke afspraken over gemaakt."

'Grote' Oranje

Het is maar de vraag hoeveel talenten van Van Wonderens team het 'grote' Oranje zullen halen. Van de teams die in 2011 en 2012 Europees kampioen werden, is een aantal spelers (Memphis Depay, Tonny Vilhena, Terence Kongolo, Jetro Willems, Karim Rekik in 2011 en Nathan Aké, Riechedly Bazoer, Jorrit Hendrix en opnieuw Vilhena in 2012) A-international geworden.

Maar enkele andere veelbelovende talenten van toen zijn anno 2018 niet eens profvoetballer.

"Ja, dat is opvallend. Daar hebben wij ook over nagedacht", zegt Van Wonderen. "Ik denk dat het probleem ligt in het traject verderop. De spelers moeten uitgedaagd worden en een groot podium krijgen om beter te worden."

"Een platform om wedstrijden op het hoogste niveau te spelen, is het belangrijkst. Spelers zouden misschien al eerder de kans moeten krijgen om mee te doen in een hoger team, om wedstrijden onder druk te spelen."

"Het talent is er, maar het gaat nu om de goede omgeving. Er moet voldoende uitdaging zijn en ze moeten kritisch benaderd worden", stelt de bondscoach.

"Om de spelers zich verder te laten ontwikkelen, moeten de competities intenser worden gemaakt. Misschien moet daar wel een kleine omschakeling van mentaliteit aan te pas komen en moet de focus meer op het resultaat dan op het goede voetbal komen te liggen", analyseert Van Wonderen.

Resultaat

Bij Nederlandse (jeugd)teams was verzorgd voetbal voorheen misschien wel belangrijker dan resultaat. De laatste jaren is daar een kentering in gekomen en het Oranje onder 17 van Van Wonderen is daar een voorbeeld van.

"We kunnen niet alleen maar lekker voetballen en ons niet druk maken of we winnen of verliezen", zegt de bondscoach.

"Het begint bij bewustzijn. Het gaat om winnen en de jongens zijn zich daarvan bewust. Het gedrag is daarvoor een belangrijke indicator. Het team moet een eenheid zijn; met z’n allen verdedigen en met z’n allen omschakelen."

Oranje onder 17 won de laatste twee ontmoetingen (maart 2017 en maart 2018) met Italië, maar van een favorietenrol is volgens Van Wonderen geen sprake.

"Italië heeft echte toernooivoetballers en een hecht team. Ik verwacht daarom dat het een spannende wedstrijd zal worden, waarin mijn ploeg opnieuw alles in zichzelf naar boven moet halen."

De finale van het EK onder 17 in Rotherham begint zondag om 19.15 uur.