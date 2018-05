Vitesse plaatst zich voor Europees voetbal na nieuwe zege op FC Utrecht

Op bezoek in Utrecht zat de ploeg van interim-coach Edward Sturing al vrij snel op rozen door een eigen doelpunt van verdediger Ramon Leeuwin. Voor rust kwam Vitesse ook nog op 0-2 via Matt Miazga.

Vrijwel direct na rust maakte Utrecht-verdediger Mark van der Maarel de aansluitingstreffer en dat leidde tot hoop bij de thuisploeg, maar verder kwam het niet meer.

Dankzij de zege op Utrecht stroomt Vitesse in het komende seizoen in de tweede voorronde van de Europa League in. Het is de zevende keer deze eeuw dat de club in Europa uitkomt. Afgelopen seizoen was de groepsfase van de Europa League direct het eindstation.

AZ, dat in de competitie als derde eindigde, vertegenwoordigt Nederland komend seizoen eveneens in de tweede voorronde. Bekerwinnaar Feyenoord komt in de derde voorronde van de Europa League in actie.

Kampioen PSV (derde voorronde Champions League) en Ajax (tweede voorronde Champions League) pakten dit seizoen ook een Europees ticket.

Levendig

Utrecht-Vitesse begon levendig met direct een grote kans voor beide ploegen. Vitesse-spits Tim Matavz faalde oog in oog met doelman David Jensen en Gyrano Kerk schoot net over.

Het thuispubliek stond er vol achter, maar zag Vitesse op voorsprong komen. Roy Beerens kreeg vrije doortocht op rechts en zette strak voor, waarna Leeuwin de bal ongelukkig in eigen doel gleed.

Nog voor rust werden de problemen groter voor Utrecht. Na een hoekschop van Alexander Büttner was het verdediger Miazga die in de kluts voor 0-2 zorgde, waarmee Vitesse een Europees ticket al bijna niet meer kon ontgaan.

Toch leek het nog even spannend te worden toen Utrecht-aanvoerder Mark van der Maarel heel vroeg in de tweede helft van afstand doel trof. De ploeg van trainer Jean-Paul de Jong drong wel aan en kreeg ook mogelijkheden, maar een comeback zat er eigenlijk nooit echt meer in.