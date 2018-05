De Guzman en Willems stunten met Frankfurt tegen Bayern in bekerfinale

Ante Rebic was de grote man. De Kroatische spits opende in de elfde minuut de score en tekende negen minuten voor tijd voor de 2-1. Robert Lewandowski had vroeg in de tweede helft gelijkgemaakt. Mijat Gacinovic besliste de wedstrijd in de slotseconden.

Willems speelde op de linkerflank de hele wedstrijd namens Frankfurt. Landgenoot De Guzman werd een kwartier voor tijd gewisseld. Bij Bayern ontbrak Arjen Robben door een blessure.

De 2-1 van Rebic werd goedgekeurd na bestudering door de videoscheidsrechter en ook bij de derde treffer speelde de videoarbiter een rol. Bayern kreeg in de slotseconden na overleg een hoekschop in plaats van een strafschop, waarna Gacinovic uitbrak en de bal in een leeg doel schoot.

Vijfde keer

Het is na 1974, 1975, 1981 en 1988 de vijfde keer dat Frankfurt de DFB Pokal wint. Bayern blijft steken op achttien keer winst van het bekertoernooi. Het was pas de derde keer dat de 'Rekordmeister' de bekerfinale verloor.

De wedstrijd in het Olympiastadion was een pikante voor Frankfurt-coach Niko Kovac, want hij staat volgend seizoen aan het roer bij Bayern. De Kroaat leidde zijn huidige club in de Bundesliga naar een achtste plaats.

Bayern, waar trainer Jupp Heynckes voor de laatste keer op de bank zat, sluit het seizoen af met één prijs. De club van Robben werd voor de zesde keer op rij en de 28e keer in de historie kampioen van Duitsland.