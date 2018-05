Chelsea verslaat United en pakt FA Cup voor achtste keer in historie

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de 22e minuut en kwam op naam van Eden Hazard, die een strafschop benutte. De penalty was gegeven na een domme overtreding van United-verdediger Phil Jones.

Met name in de tweede helft stond Chelsea continu onder druk, maar het United van coach José Mourinho had moeite om door de verdediging van de Londense tegenstander te komen.

Me de winst van de FA Cup redde Chelsea het seizoen nog enigszins. De ploeg van manager Antonio Conte greep in de competitie met een vijfde plaats namelijk naast een Champions League-ticket en strandde in de huidige editie van het miljoenenbal in de achtste finales.

Bovendien werd Chelsea in de halve finales van de League Cup uitgeschakeld door Arsenal. Die club was bij de start van het seizoen ook al te sterk in de strijd om het Community Shield. Chelsea won de FA Cup eerder in 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010 en 2012.

Zonder prijs

United, dat al twaalf keer de beste in het belangrijke Engelse bekertoernooi, sluit het seizoen door de nederlaag tegen Chelsea zonder prijs af. Vorig seizoen won de ploeg van Mourinho nog het Community Shield, de League Cup en de Europa League.

De 'Red Devils' eindigden dit jaar in de competitie als tweede achter kampioen en stadgenoot Manchester City. In de Champions League werd er in de achtste finales verloren van Sevilla en in de League Cup waren de kwartfinales het eindstation door een 2-1 nederlaag tegen Bristol City.