Memphis leidt Lyon met hattrick naar CL, Donk kampioen met Galatasaray

Lyon moest in Frankrijk winnen van OGC Nice om de derde plaats en daarmee Champions League-voetbal veilig te stellen. Die missie leek te gaan mislukken toen Alassane Pléa de bezoekers op voorsprong zette.

Vervolgens was het woord echter aan de ontketende Memphis. De Oranje-international zette Lyon met drie fraaie goals (in de 48e, 65e en 86e minuut) op 3-1. De tegentreffer van Pléa (3-2) was voor de statistieken.

Dankzij de overwinning bleef Lyon concurrent en verliezend Europa League-finalist Olympique Marseille, dat genoegen moet nemen met de vierde plaats, voor. De club waar ook Kenny Tete onder contract staat gaat samen met kampioen Paris Saint-Germain en AS Monaco de Champions League in.

De drie doelpunten van de 24-jarige Memphis zijn bijzonder, want hij is na Dick van Dijk in 1972/1973 de eerste Nederlander met meer dan één hattrick in de Ligue 1.

Memphis, die sinds januari 2017 in Lyon speelt, kan terugkijken op een goed seizoen in Frankrijk. Hij kwam in 36 competitiewedstrijden tot negentien doelpunten en scoorde in 51 officiële duels 22 keer.

Galatasaray

Bafetimbi Gomis kroonde zich in de kampioenswedstrijd van Galatasaray bij Göztepe (0-1) tot matchwinner door in de 66e minuut uit een strafschop voor het enige doelpunt van de wedstrijd te zorgen.

Donk kreeg zoals gebruikelijk de laatste week een basisplaats van trainer Fatih Terim en maakte hij ook de negentig minuten vol. Galatasaray behield door de benauwde overwinning de voorsprong van drie punten op naaste achtervolger Fenerbahçe, dat met invaller Vincent Janssen in eigen huis de volle buit pakte tegen Konyaspor (3-2).

Het is voor Galatasaray het 21e kampioenschap uit de clubgeschiedenis en de eerste sinds 2015. In de afgelopen twee jaar legde Besiktas beslag op de eerste plaats.

Vierde plaats

De titelverdediger moet dit seizoen genoegen nemen met slechts de vierde plaats en daarmee net als nummer drie Istanbul Basaksehir een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Galatasaray en Fenerbahçe ontvangen als de nummer één en twee een startbewijs voor de groepsfase van de veel lucratievere Champions League.

Het Besiktas van Jeremain Lens en Ryan Babel won mede dankzij een treffer van laatstgenoemde op eigen veld met 5-1 van Sivasspor, terwijl het Istanbul Basaksehir van Eljero Elia voor eigen publiek zegevierde tegen Kasimpasa (3-2).

