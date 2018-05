Nieuwe bondscoach Mancini roept Balotelli na vier jaar weer op voor Italië

Balotelli speelde op het WK van 2014 zijn laatste interland voor de 'Azzurri'. De flamboyante spits tekende in 33 wedstrijden voor de nationale ploeg voor elf doelpunten. Hij blonk vooral uit op het EK in 2012, waar Italië de finale haalde.

Onder de bondscoaches Antonio Conte en Giampiero Ventura was de spits niet in beeld, maar Balotelli is in de Franse competitie bij Nice weer helemaal opgeleefd. Vorig seizoen maakte hij vijftien doelpunten en nu staat de teller op achttien.

Mancini formeerde een selectie van dertig man voor de komende drie oefeninterlands. Vijf spelers hopen hun debuut te maken in de nationale ploeg: Emerson (Chelsea), Daniele Baselli (Torino), Rolando Mandragora (Crotone), Domenico Berardi (Sassuolo) en Mattia Caldara (Atalanta).

De Italianen ontvangen Oranje op 4 juni in Turijn. Beide landen ontbreken op het WK in Rusland. Doelman Gianluigi Buffon, die zaterdag zijn laatste wedstrijd voor Juventus speelde, ontbreekt in de selectie van de 'Azzurri'.